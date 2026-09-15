Tsakonika. Limba antică a Spartei încă se vorbește în Grecia

4 minute de citit Publicat la 22:58 15 Sep 2026 Modificat la 22:58 15 Sep 2026

Dialectul este considerat de specialiști drept una dintre cele mai vechi forme de limbă greacă încă vii. Foto: Getty Images

Grecia este cunoscută pentru monumentele sale antice, dar una dintre cele mai neobișnuite legături cu lumea de acum mii de ani nu este o construcție, ci o limbă care încă poate fi auzită în prezent, potrivit Greek Reporter.

În zona Leonidio, din Peloponez, aproximativ 2.000 de oameni mai vorbesc Tsakonika, un dialect considerat de specialiști drept una dintre cele mai vechi forme de limbă greacă încă vii. Originea sa este legată de dialectul doric occidental, iar vorbitorii de astăzi îl consideră o parte esențială a identității lor.

Limba este însă în pericol să dispară. UNESCO o clasifică drept o limbă „în pericol critic”, iar cei care încearcă să o păstreze spun că generațiile tinere sunt esențiale pentru supraviețuirea ei.

Limba urmașilor vechilor spartani

Tsakonika își are originile în dialectul doric, iar forma sa antică era cunoscută sub numele de laconiană. Era dialectul vorbit de spartani, locuitorii celebrului oraș-stat din Grecia antică.

În Evul Mediu, limba a ajuns să fie cunoscută sub numele de Tsakonika.

Spre deosebire de greaca modernă, care își are originile în ramurile ionică și atică ale limbii grecești antice, Tsakonika a păstrat numeroase caracteristici ale vechiului dialect doric. Potrivit filologilor, inclusiv pronunția și anumite elemente fonetice o apropie de greaca antică.

Astăzi, limba este întâlnită în special în localitățile din jurul orașului Leonidio, iar satul montan Pera Melana este unul dintre locurile în care tradiția Tsakoniană s-a păstrat cel mai bine.

Din populația de aproximativ 10.000 de persoane care aparține comunității tsakoniene, doar circa 2.000 mai vorbesc limba.

Cum a supraviețuit limba timp de aproape 2.000 de ani

Istoria Spartei a contribuit, paradoxal, la supraviețuirea limbii.

În anul 396 d.Hr., vizigoții au atacat și distrus o mare parte din Sparta antică. Populația s-a împrăștiat în zonele de deal și de munte, la zeci de kilometri de vechiul oraș.

Comunitățile izolate au continuat să folosească limba, în timp ce Sparta a rămas abandonată pentru secole.

Izolarea a protejat, astfel, Tsakonika de influențele lingvistice care au transformat sau au făcut să dispară alte dialecte.

Situația s-a schimbat după Războiul de Independență al Greciei, câștigat în 1829. Construirea drumurilor și a școlilor a apropiat comunitățile de restul țării, iar oamenii au început să aibă mai multe motive să plece din satele lor.

Ulterior, migrația către orașe și în străinătate a accelerat declinul Tsakonikăi. Electricitatea a ajuns în regiune în anii 1950, iar radioul a adus în case greaca modernă.

„Dacă ne pierdem limba, nu mai putem spune că suntem Tsakonieni”

Astăzi, Tsakonika se mai vorbește în 13 orașe, sate și mici cătune din zona Pera Melana. Limba este încă folosită în familie și poate fi auzită în spațiile publice.

Problema este că vorbitorii sunt în principal persoane în vârstă.

Thomais Kounia, supranumită „Împărăteasa Tsakonikăi” datorită stăpânirii sale impecabile a limbii, spune că lipsa profesorilor este una dintre cele mai mari amenințări.

„Pierdem Tsakonika fără profesori autentici. Am încercat să o păstrez în ultimii 40 de ani. Este datoria mea să fac asta”, a declarat ea pentru BBC.

Eleni Manou, profesoară de Tsakonika și autoare din Leonidio, consideră că limba este legată de identitatea comunității.

„Dacă ne pierdem limba, nu putem spune că suntem Tsakonieni”, spune ea.

Pentru comunitate, Tsakonika reprezintă și una dintre cele mai puternice legături cu Sparta antică.

„Tsakonika este principala dovadă a legăturii noastre cu Sparta. Iar în ceea ce privește legătura sufletească, suntem descendenți direcți. Pentru mine și pentru mulți alți Tsakonieni, când mergem la Sparta, simțim că ne întoarcem acasă”, a explicat Manou.

Limba care a fost cândva ascunsă, iar acum este predată copiilor

Declinul Tsakonikăi a fost alimentat și de percepția că era doar un dialect rural, vorbit de oamenii din zonele izolate.

Atitudinea s-a schimbat însă în ultimele decenii.

„În anii 1960-1970, s-a schimbat atitudinea față de Tsakonika, care a început să fie considerată ceva de preț, nu ceva de ascuns”, spune Eleni Manou.

Ea povestește că unii tineri Tsakonieni au ajuns chiar să le reproșeze părinților și bunicilor că nu le-au transmis limba.

„Mulți tineri Tsakonieni erau furioși pe părinții și bunicii lor pentru că nu le vorbeau în Tsakonika. Îl rugam pe tatăl meu să le vorbească în Tsakonika copiilor mei, dar a refuzat. Acum este la modă în rândul generației tinere.”

În unele localități, indicatoarele stradale sunt scrise atât în Tsakonika, cât și în greacă. Limba este prezentă în muzee și arhive, iar Arhivele Tsakoniene, înființate în 1954, au avut ca scop păstrarea documentelor scrise în această limbă.

Există și un festival de vară, Melitzazz, dedicat culturii locale.

O limbă veche, salvată cu ajutorul internetului

Eforturile de conservare au ajuns și online.

În 1986, unchiul lui Thomais Kounia a publicat un dicționar Tsakonika în trei volume, iar acum există demersuri pentru ca acesta să poată fi consultat pe internet.

Eleni Manou predă lecții de Tsakonika online, iar autorul Tsakonian Sotiris Steniotis lucrează la un nou dicționar.

Printre cei care încearcă să mențină limba vie se numără și Panos Maneris, profesor, poet și compozitor, care a emigrat în Statele Unite, dar continuă să folosească Tsakonika și să o predea.

„Până în 1970, când am plecat în Statele Unite, în Tyros și în celelalte sate din zona în care am crescut se vorbea 100% Tsakonika. Dar în fiecare an când mă întorceam în vizită, tot mai mulți oameni nu o mai vorbeau, iar acest lucru mă deranja”, povestește el.

Maneris leagă declinul limbii de dezvoltarea infrastructurii. Drumul dintre Astros și Leonidio a fost construit în 1958, iar două decenii mai târziu, spune el, oamenii au început să renunțe la Tsakonika.

Acum, profesorii și vorbitorii care încearcă să o salveze duc o luptă contra cronometru. Pentru ei, păstrarea limbii nu înseamnă doar conservarea unui dialect, ci menținerea unei legături vii cu lumea Spartei antice.

„Ceea ce nu este scris se pierde. În această eră a informației și a internetului, nu ar trebui să pierdem o limbă. Fiecare sat tsakonian ar trebui să aibă un centru Tsakonika pentru locuitori, iar cursurile de Tsakonika ar trebui să fie oferite la Sparta și Atena”, susține Maneris.