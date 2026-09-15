Un thailandez sărac a cumpărat din piața de vechituri niște mărunțișuri cu 4 euro. A descoperit apoi că valorau de 700 de ori mai mult

Chokcherd Duangngern a descoperit la magazinul de bijuterii că, de fapt, cumpărase obiecte de valoare FOTO: thethaiger.com

Un bărbat modest din provincia thailandeză Pathum Thani, șofer pe un moto-taxi, și-a transformat mărunțișurile cumpărate cu 150 de baht (adică aproximativ 3,91 euro) de la piața de vechituri într-o mică avere, după ce a avut inspirația să verifice unul din obiecte la magazinul de bijuterii.

Chokcherd Duangngern, de 45 de ani, este taximetrist pe o motocicletă. Pe data de 28 august, el și iubita lui au intrat în magazinul de aur Mangkorn Lom Thong din districtul Thanyaburi. Avea la el o cutie de argint înnegrită și o brățară care părea a fi o bijuterie de imitație, potrivit thethaiger.com.

Le cumpărase pe amândouă de la o piață de obiecte second-hand. Cutia îl costase 100 de baht (aproximativ 2,60 euro), iar brățara 50 de baht (aproximativ 1,30 euro).

Angajații magazinului au verificat fiecare obiect cu un aparat de testare a metalelor. S-a dovedit că cutia era din argint autentic, cântărea 156,88 grame, iar magazinul i-a plătit 9.844 de baht (aproximativ 256,31 euro).

Brățara era din aur cu o puritate de aproximativ 80–90%, iar cele 24,30 grame ale sale au fost evaluate la 94.881 de baht (aproximativ 2.470,41 euro).

În total, Chokcherd a primit 104.725 de baht, adică aproximativ 2.726,72 euro.

Magazinul a publicat online un videoclip cu momentul respectiv, iar o televiziune locală l-a făcut celebru pe felricitul Chokcherd, care nu se aștepta ca obiectele descoperite de el să fie atât de valoroase.

Câștigul neașteptat nu putea veni într-un moment mai potrivit. Motocicleta lui Chokcherd fusese furată cu puțin timp înainte, iar el folosise motocicleta veche și uzată a mamei lui pentru a putea continua să muncească.

„Când am aflat, atât eu, cât și iubita mea aveam lacrimi în ochi”, a povestit el. Între timp, și-a cumpărat o motocicletă nouă pentru a o înlocui pe cea furată.

Chokcherd spune că descoperirea a fost una întâmplătoare, dar a avut noroc și la magazin. Potrivit lui, majoritatea magazinelor de aur se uită rapid la obiecte, în timp ce cel la care a fost el verifică fiecare piesă în mod corespunzător. Dacă angajații nu ar fi testat brățara, probabil că aceasta ar fi ajuns într-un sertar acasă sau chiar la gunoi.

Bărbatul a spus că după această ispravă va continua să caute obiecte interesante în piețe de vechituri, pentru că nu se știe niciodată ce poate descoperi. De altfel, s-a și echipat cu o lupă ca să căute marcaje.