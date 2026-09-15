Seceta tot mai gravă afectează acum și Canalul Panama: Traficul prin această rută navală vitală se reduce din cauza fenomenului El Nino

Canalul Panama gestionează 5% din comerțul maritim global și aproximativ 40% din traficul containerelor din SUA. Foto: Getty Images

Traficul maritim prin Canalul Panama urmează a fi din nou redus din cauza secetei tot mai grave, cauzată de fenomenul climatic El Niño, blocând și mai mult unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume, informează The Guardian.

Astfel, conform unei propuneri trimise parlamentului din Panama, începând din octombrie, 29,5 nave vor putea, în medie, să tranziteze zilnic prin acest canal – în scădere cu 18% față de numărul de 36 de nave câte puteau tranzita strâmtoarea în luna august. Ulterior, în septembrie, oficialitățile panameze au redus tranzitul zilnic de la 36 la 32 din cauza secetei.

Prin Canalul Panama este tranzitat 5% din comerțul maritim global și aproximativ 40% din traficul containerelor din SUA. Această rută navală e una preferată de transportatori pentru că, de obicei, reduce costurile și timpii de tranzit, mai ales pentru companiile care fac comerț între China, Asia și SUA.

Războiul din Iran și criza din Strâmtoarea Ormuz au complicat între timp logistica și a mărit costurile pentru companiile de transport care folosesc canalul Panama.

În august, când vasele comerciale așteptau 10 zile pentru a intra în canal – cel mai lung timp de așteptare înregistrat din luna mai – un vas de containere plătea aproximativ 4 milioane de dolari pentru „a sări peste rând”.

Companiile maritime plătesc de obicei o taxă fixă pentru a-și rezerva un loc pentru tranzitarea canalului, dar o licitație zilnică le permite proprietarilor de nave să facă oferte pentru „a sări peste rând”.

Prețurile acestor „oferte” cresc de obicei când cererea este mare. În plus, restricțiile de navigație pe canal ar putea să se înrăutățească, în contextul în care El Niño este așteptat să se intensifice tot mai mult.

Fenomenul El Niño tocmai a devenit „super” El Niño și a intrat pe un teritoriu necunoscut pentru meteorologi, relatează CNN. Ciclul natural s-a intensificat într-un ritm uluitor de rapid de când fenomenul a fost declarat oficial, în iunie, iar acum este mai puternic decât oricând la această dată. Potrivit specialiștilor, acest „super” El Niño încă nu a ajuns la intensitatea maximă.

Actualul fenomen climatic El Niño a continuat să se intensifice în luna august și are acum o probabilitate de 75% de a deveni cel mai puternic înregistrat vreodată, a anunțat Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA).

Canalul Panama, lung de 82 km, care leagă Marea Caraibelor de Oceanul Pacific, se bazează pe apa dulce adusă de râuri în Lacul Gatun pentru a opera sistemul său de ecluze. În septembrie, oficialii au declarat că bazinul hidrografic a primit mai puține precipitații decât se estimase.

Ecluzele canalului funcționează ca niște „lifturi”, fiecare umplându-se cu apă pentru a ridica navele cu 26 de metri de la nivelul mării până la Lacul Gatun și apoi înapoi la nivelul mării pe cealaltă parte. Dacă nivelul apei în lacuri nu mai este sigur pentru cele mai mari nave, Autoritatea Canalului Panama impune restricții pentru siguranță.