Securitatea prințului Harry și a lui Meghan va fi reanalizată. Cei doi au schimbat școala lui Archie și Lilibet după doar câteva zile

Prințul Harry și Meghan Markle, ducii de Sussex. Imagine de arhivă. Sursa foto: Profimedia Images

Prințul Harry și Meghan vor avea parte de o nouă evaluare a securității finanțate din bani publici, după ce au revenit să locuiască în Marea Britanie. Cei doi și-au schimbat și școala copiilor, la doar câteva zile după începerea cursurilor, din cauza unor probleme legate de securitatea traseului către școală, scrie BBC.

Comitetul care se ocupă de securitatea membrilor familiei regale și a altor persoane importante, cunoscut sub numele de Ravec, urmează să reevalueze nivelul de protecție oferit de poliție prințului Harry și lui Meghan. Cei doi și copiii lor locuiesc acum permanent în Marea Britanie, nu se mai află acolo doar în vizită.

Evaluarea va ține cont de riscurile din zona în care locuiește familia, dar și de deplasările lui Harry, Meghan și copiilor, inclusiv traseele către și de la școală.

Între timp, ducii de Sussex au schimbat școala copiilor la doar câteva zile după începerea cursurilor. Decizia a fost luată din motive de securitate. Numele celor două școli nu au fost dezvăluite. Potrivit informațiilor disponibile, echipa privată de securitate a familiei a considerat că distanța și traficul intens de pe traseul către prima școală făceau dificilă protejarea copiilor în timpul deplasărilor.

O sursă apropiată familiei a declarat că părinții sunt „extrem de recunoscători” profesorilor și angajaților școlii pentru grija acordată copiilor. Sursa a precizat că schimbarea școlii „nu trebuie în niciun caz interpretată ca o critică la adresa școlii sau a îngrijirii excepționale” pe care copiii au primit-o acolo.

Prințul Harry a contestat anterior în instanță, fără succes, decizia privind nivelul de protecție oferit de poliție atunci când se afla în Marea Britanie în vizite din Statele Unite.

Revenirea familiei în Marea Britanie schimbă însă situația în ceea ce privește securitatea finanțată din fonduri publice. Săptămâna trecută, Ravec s-a reunit pentru a discuta cazul familiei Sussex.

Din comitet fac parte reprezentanți ai Ministerului de Interne, ai poliției și ai Casei Regale. Membrii acestuia urmează să analizeze eventualele riscuri la adresa familiei.

Un Consiliu pentru Managementul Riscurilor va evalua amenințările și va stabili ce nivel de protecție oferit de poliție ar putea fi necesar. Deocamdată, nu a fost luată o decizie finală.

Evaluarea va include și securitatea celor doi copii, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani. Cei doi au început școala la începutul acestei luni, dar au fost mutați ulterior la o altă școală din cauza unei probleme de securitate.

Prințul Harry a beneficiat de o evaluare a riscurilor la adresa sa la începutul verii, însă aceasta a avut loc înainte să fie cunoscut faptul că urma să revină pentru a locui permanent în Marea Britanie.

Pentru Meghan, aceasta va fi prima evaluare de securitate de acest fel de când ea și Harry au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite, în 2020.

Meghan a publicat în weekend imagini cu familia în timpul unei ieșiri la țară.

Separat, prințul Harry a fost informat luni că Uganda va participa la ediția de anul viitor a Jocurilor Invictus.

Anterior, Uganda părea să se îndrepte spre retragerea din competiția dedicată militarilor și veteranilor răniți, după o scrisoare transmisă în numele regelui Charles, în care se preciza că Harry și Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale. Secretarul privat al regelui Charles a discutat telefonic cu șeful armatei din Uganda și l-a asigurat că regele susține participarea țării la Jocurile Invictus.