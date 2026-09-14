Imagini rare cu prințul Harry, Meghan și cei doi copii ai lor. Ducesa de Sussex a postat un clip, după revenirea lor în Marea Britanie

Imagini rare cu prințul Harry, Meghan și cei doi copii ai lor. FOTO Instagram

Ducesa de Sussex a publicat pe Instagram imagini rare din viața de familie, după revenirea în Marea Britanie alături de prințul Harry și cei doi copii ai lor. Videoclipul de 34 de secunde, având pe fundal melodia „Wake Me Up Before You Go-Go” a trupei Wham!, începe cu Meghan și soțul ei, prințul Harry, mergând pe o alee de țară. La un moment dat, ea se întoarce și spune: „Hai, vino”, scrie BBC.

Pe parcursul videoclipului apar emoji-uri cu steagul Marii Britanii și inimioare. În alte imagini, fiul lor, Archie, aleargă spre câteva căprioare, în timp ce fiica lor, Lilibet, merge pe bicicletă.

O altă secvență îl arată pe Harry pescuind împreună cu copiii, în timp ce câinele familiei merge pe lângă apă.

Este pentru prima dată când ducesa publică pe pagina sa principală de Instagram imagini cu familia de când ducii de Sussex s-au întors din Statele Unite, după perioada în care au locuit în California.

Nu este clar când și unde au fost filmate imaginile publicate duminică după-amiază. Într-una dintre secvențe apare o pereche de cizme de cauciuc călcând într-o baltă, iar copiii par să poarte, la rândul lor, încălțăminte impermeabilă în timp ce se îndreaptă spre căprioare.

Marea Britanie a avut parte de un început de septembrie ploios, după cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată.

Postarea oferă o imagine rară din viața lui Archie, în vârstă de șapte ani, și a lui Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Deși Meghan publică ocazional imagini cu cei doi copii pe rețelele sociale, fețele lor sunt de obicei ascunse. Archie și Lilibet sunt fotografiați adesea din spate sau astfel încât chipurile să nu le poată fi văzute. Pe lângă imaginile filmate în aer liber, videoclipul include și un moment în care se văd picioarele unuia dintre copii în fața unui șemineu aprins.

Cuplul a adoptat în urmă cu mai mulți ani un Labrador Retriever negru, care apare de mai multe ori în videoclip.

Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rolurile de membri seniori ai familiei regale și au început o nouă viață în Statele Unite în 2020.

Harry și Meghan nu și-au reluat îndatoririle oficiale, însă vor locui în Marea Britanie fără a fi membri activi ai familiei regale. Familia ar urma să locuiască într-o proprietate privată din zona Cotswolds, în afara Londrei, iar Archie și Lilibet au fost înscriși la o școală.

Săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al ducelui și ducesei de Sussex a declarat că cei doi au fost surprinși de o scrisoare trimisă de tatăl prințului Harry, regele Charles, prin care li se confirma că nu vor fi mebri cu rol activ ai familiei regale. Purtătorul de cuvânt a spus că Harry și Meghan „au fost puțin surprinși că nu au fost informați în prealabil”.

Scrisoarea transmisă în numele regelui precizează statutul prințului Harry și al lui Meghan în cadrul familiei regale și confirmă că aceștia nu vor îndeplini atribuții oficiale.

Harry și Meghan nu vor putea folosi nici în continuare titulaturile de „Alteța Sa Regală” și „Alteța Sa Regală” și vor rămâne „cetățeni privați”, potrivit scrisorii trimise în numele regelui de Lord Chamberlain, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Casei Regale.