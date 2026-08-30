Noua casă din Cotswolds de 12 milioane de lire a prințului Harry și a lui Meghan Markle stârnește furie în Marea Britanie

Noua casă din Cotswolds de 12 milioane de lire a prințului Harry și a lui Meghan Markle stârnește furie în Marea Britanie. FOTO: Profimedia Images

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie, iar noua lor locuință din Cotswolds a stârnit reacții puternice în rândul susținătorilor familiei regale. Locuința este estimată la aproximativ 12 milioane de lire sterline, iar unii britanici se întreabă de ce cuplul solicită în continuare protecție din partea poliției britanice, în condițiile în care își permite o proprietate atât de scumpă.

Cuplul și-a anunțat surprinzător planurile de a se muta în Marea Britanie la începutul acestei luni. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, regele Charles ar fi fost informat cu doar trei zile înainte ca vestea să fie făcută publică.

Informațiile despre noua locuință au provocat reacții în special din cauza solicitărilor repetate ale lui Harry privind asigurarea protecției sale de către poliția britanică, deși prințul a locuit în Statele Unite în ultimii ani.

Unii susținători ai familiei regale fani spun acum că, dacă Harry și Meghan își permit să cumpere o casă de aproximativ 12 milioane de lire, ar trebui să își poată plăti și propria echipă de securitate.

"Îmi pare rău, dar dacă Harry și Meghan își permit o proprietate de 12 milioane de lire, își permit și propria securitate. Nu este chiar atât de complicat, nu? ", a scris o persoană pe X, potrivit Express.

Un alt comentariu a fost și mai direct: "...este pur și simplu zgârcit ".

Comentariul face referire și la faptul că, în ciuda mutării în Marea Britanie, cuplul ar urma să păstreze proprietatea lor din Montecito, California, evaluată la câteva milioane de lire.

Un alt utilizator a scris: "Dacă prințul Harry își permite să cumpere acum un conac de 12 milioane de lire în Cotswolds, acum că locuiește în Anglia, își permite să plătească și pentru propria securitate. "

"Dacă Harry își permite să plătească securitatea lui Meghan pentru deplasările ei în SUA din Marea Britanie, își permite să plătească și pentru propria securitate. ", a fost un alt comentariu.

După mutarea în Marea Britanie, Meghan ar vrea să se concentreze în primul rând pe adaptarea celor doi copii ai cuplului, prințul Archie și prințesa Lilibet, care au acum șapte, respectiv cinci ani, la noua lor viață din țară. Cei doi copii ar urma, de asemenea, să înceapă cursurile săptămâna viitoare la o nouă școală. Meghan ar fi vizitat anterior "două școli" în timpul perioadei în care familia s-a aflat în Marea Britanie, luna trecută.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie, după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite. Ducele și ducesa de Sussex au ajuns în Regatul Unit în mod privat, din California, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Modul în care vor fi asigurate protecția și securitatea prințului Harry și a lui Meghan Markle după revenirea lor în Marea Britanie reprezintă „o chestiune privată”, a declarat Andy Burnham, după ce s-a aflat că ducele și ducesa de Sussex se vor muta înapoi în Regatul Unit.

De ce se întorc Harry și Meghan în Marea Britanie

Cuplul nu a explicat public de ce a decis să revină în Regatul Unit. O sursă apropiată celor doi spune însă că aceștia s-au simțit foarte bine în timpul vizitei din iulie și că, în prezent, "lucrurile se aliniază " și din punct de vedere profesional pentru ca mutarea să aibă loc.

Harry și Meghan intenționează să își păstreze proprietățile din Montecito, California, și Portugalia. Meghan ar urma să își conducă din Marea Britanie brandul de lifestyle As Ever, însă nu este clar dacă va începe să participe la acțiuni caritabile în calitate de membru neactiv al familiei regale sau dacă va lansa alte proiecte.

Harry a spus recent că și-ar dori să petreacă mai mult timp cu tatăl său, regele Charles, care are cancer. În plus, anul viitor se împlinesc 30 de ani de la moartea mamei sale, prințesa Diana, iar în Marea Britanie sunt așteptate mai multe evenimente comemorative.