Vicepreședintele PSD Dragoș Benea nu exclude o guvernare PSD-AUR. "Nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist"

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea nu exclude o guvernare PSD-AUR.Sursa foto: Facebook | Dragos Benea

Europarlamentarul și vicepreședintele PSD Dragoș Benea a declarat că o eventuală guvernare PSD-AUR "n-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic" şi că "nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist". "Cei de la PNL i-au acuzat pe cei de la AUR când au votat moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul Bolojan, i-au făcut extremiști. Acum, când negociază pe sub masă fel de fel de formule, ba anticipate, ba suspendarea președintelui, nu mai sunt extremiști", a declarat Benea pentru Cotidianul.

De asemenea, Dragoș Benea este de părere că "astăzi Ilie Bolojan este premier interimar în principal datorită poziționării AUR".

"N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic (un guvern PSD-AUR – n.red.) , dar aici sigur există o probabil o lipsă de încredere sau există un calcul cinic. Există un calcul cinic, care spune noi vrem anticipate sau așteptăm 2028 ca să avem un scor nu știu de care.

Deci nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Cei de la PNL i-au acuzat pe cei de la AUR când au votat moțiunea de cenzură prin care a căzut guvernul Bolojan, i-au făcut extremiști. Acum, când negociază pe sub masă fel de fel de formule, ba anticipate, ba suspendarea președintelui, nu mai sunt extremiști.

Astăzi Ilie Bolojan este premier interimar în principal datorită poziționării AUR. AUR totuși nu și-a dus până la capăt demersul de a scăpa România de Bolojan. Au votat moțiunea de cenzură, dar n-au avut o consecvență în a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din această postură", a afirmat Benea pentru sursa amintită.

Europarlamentarul PSD susţine că scenariul alegerilor anticipate ar fi unul negativ pentru România.

„Eu sincer nu cred, deși se tot vehiculează acest scenariu al anticipatelor, eu nu cred că în România se vor face anticipate, iar dacă se vor face, va fi un dezastru. Iar cei care spun acest lucru, probabil că nu explică românilor ce s-ar întâmpla cu România în următoarele șase luni, că, totuși, anticipate mai devreme de șase luni, nu se pot face”, a mai spus Benea.

Manda spune că Grindeanu nu poate deveni premier fără voturile UDMR-ului

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, marţi, în scenariul în care Sorin Grindeanu ar fi propunerea lui Nicuşor Dan pentru funcţia de premier, că "sperăm să existe voturi şi de la alte partide, inclusiv de la PNL, poate şi de la USR", dar că "dacă UDMR-ul nu susţine un astfel de guvern Grindeanu, e greu să strângi 233 de voturi".

"Ne dorim să fim parte în această construcţie, căutăm soluţii să construim o majoritate de peste 233 de voturi, suntem dispuşi să dialogăm", a afirmat Manda la B1tv.