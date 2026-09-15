Numărul 2 din PSD spune că Grindeanu nu poate deveni premier fără voturile UDMR-ului. Claudiu Manda: "E greu să strângi 233 de voturi"

Numărul 2 din PSD spune că Grindeanu nu poate deveni premier fără voturile UDMR-ului. Foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, marţi, în scenariul în care Sorin Grindeanu ar fi propunerea lui Nicuşor Dan pentru funcţia de premier, că "sperăm să existe voturi şi de la alte partide, inclusiv de la PNL, poate şi de la USR", dar că "dacă UDMR-ul nu susţine un astfel de guvern Grindeanu, e greu să strângi 233 de voturi". "Ne dorim să fim parte în această construcţie, căutăm soluţii să construim o majoritate de peste 233 de voturi, suntem dispuşi să dialogăm", a afirmat Manda la B1tv.

Numărul 2 din PSD a transmis că propunerea social-democraţilor pentru funcţia de prim-ministru este Grindeanu, dar că partidul din care face parte este dispus să discute şi despre un alt premier.

"Dacă se vorbeşte de un guvern minoritar sau un guvern PSD, propunerea noastră de prim-ministru este Sorin Grindeanu, dacă se vorbeşte de o coaliţie mai largă în care suntem cu alte partide, sigur că suntem dispuşi să discutăm şi un alt premier, dar putem să facem un guvern în jurul PSD, din care PSD să facă parte obligatoriu, şi să putem să depăşim acest moment extrem de dificil, care devine din ce în ce mai greu.

Ne dorim să fim parte în această construcţie, căutăm soluţii să construim o majoritate de peste 233 de voturi, suntem dispuşi să dialogăm cu toate partidele care erau pro-occidentale.

Dacă Sorin Grindeanu va fi nominalizat, sperăm să existe voturi şi de la alte partide, inclusiv de la PNL, poate şi de la USR, adică nu excludem ca să ne voteze cineva sau să nu ne voteze altcineva.

Din punctul nostru de vedere, dacă UDMR-ul nu susţine un astfel de guvern Grindeanu, e greu să strângi 233 de voturi", a declarat Manda pentru sursa amintită.

Surse: Nicușor Dan desemnează miercuri candidatul de premier

Partidele politice ar urma să fie chemate miercuri la Palatul Cotroceni, pentru consultările finale legate de formarea unui nou guvern, spun surse Antena 3 CNN. Apoi, președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe și numele noului premier desemnat.

Aceste surse spun că cel probabil miercuri ar avea loc consultările cu partidele, după care șeful statului este pregătit să vină și cu o desemnare în aceeași zi, fără să mai aștepte. Așa că mâine, miercuri, așteptăm să vedem cine este cel pe care îl propune șeful statului pentru funcția de prim-ministru.