China aprobă primul standard din lume pentru interfața creier-calculator, pe baza Inteligenței Artificiale

1 minut de citit Publicat la 22:57 15 Sep 2026 Modificat la 22:57 15 Sep 2026

China anunță că a creat primul standard din lume pentru dispozitive care asigură interfața creier uman - computer. Foto: Getty Images

Autoritățile de reglementare medicală din China au aprobat standardul pentru dispozitive aferente interfețelor creier-computer (BCI), relatează publicația Global Times. Este primul astfel de standard creat în lume pentru dispozitive medicale BCI care utilizează tehnologia Inteligenței Artificiale, precizează sursa citată.

Reglementarea va intra oficial în vigoare la 1 septembrie 2027, conform postului China Central Television (CCTV).

Wang Peng, cercetător asociat la Academia de Științe Sociale din Beijing, spune că importanța acestui standard constă în instituirea unui „etalon unificat de calitate” pentru seturile de date EEG (colectate prin encefalografii, n.r.) la nivelul întregii industrii.

Ce înseamnă noul standard pentru interfața creier-computer pe baza AI

Noul standard stabilește cerințele tehnice și metodele de testare pentru întregul proces de gestionare a datelor în cazul dispozitivelor medicale BCI. El acoperă colectarea, procesarea, etichetarea, stocarea și accesarea datelor.

Prevederile acestui standard ar urma să ajute companiile să soluționeze probleme frecvente, inclusiv lipsa unor standarde unitare de control al calității seturilor de date și procesele nestandardizate de dezvoltare a acestora.

Administrația Națională pentru Produse Medicale din China (NMPA) a precizat că dispozitivele medicale BCI sunt asemenea unor mașini inteligente capabile să „citească” semnalele creierului.

Acestea dispozitive trebuie să „învețe” din cantitățile mari de date colectate prin EEG pentru a „antrena” algoritmi de Inteligență Artificială capabili să interpreteze cu precizie intențiile pacienților. În acest proces, nivelul de calitate al datelor este esențial, atât pentru rezultatele tratamentului, cât și pentru siguranța pacienților.

Specialist: Noul standard ar asigura decodificarea precisă a intențiilor creierului uman

Potrivit lui Peng Wang, standardul întărește siguranța pacienților prin stabilirea unor cerințe unitare de calitate a datelor EEG utilizate la antrenarea algoritmilor AI. De asemenea, asigură o decodificare precisă a „intențiilor” cerebrale de către dispozitivele medicale BCI, îmbunătățind astfel rezultatele tratamentului și reducând, la nivelul datelor, riscurile de siguranță, a precizat acest specialist.

Global Times notează că NMPA a utilizat o procedură accelerată pentru elaborarea și aprobarea standardului, care ar veni să umple un gol în normele internaționale, plasând China în avangarda procesului de stabilire a reglementărilor destinate tehnologiilor BCI.

Se estimează că standardul va accelera transpunerea tehnologiilor BCI în practica clinică, prin soluționarea unor obstacole esențiale legate de date, care împiedică momentan comercializarea produselor BCI destinate recuperării medicale și tratării bolilor neurologice, a adăugat Wang.