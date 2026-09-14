Câștiguri importante la Loto, la tragerile de duminică. Un premiu a depășit 900.000 de lei. Unde au fost jucate biletele

Următoarele extrageri vor avea loc joi, 17 septembrie / sursă foto

Un report de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro) este în joc la categoria I a Loto 6/49, la tragerile loto de joi, 17 septembrie, informează Loteria Română. La tragerea suplimentară Joker de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 904.306,09 lei, potrivit Agerpres.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, reportul depăşeşte 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

Potrivit sursei citate, la Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

Joi, 17 septembrie, vor avea loc tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de câştiguri, în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

La tragerea suplimentară Joker de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Alba Iulia.

De asemenea, la categoria a III-a a aceleiaşi trageri s-au înregistrat două câştiguri, în valoare de câte 97.986,77 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Brăila şi din sectorul 4 al Capitalei.

La tragerea Noroc de duminică, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig de 84.004,56 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenţie loto din sectorul 3 al Capitalei.

La tragerea principală Loto 5/40 de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri de câte 52.686 de lei. Unul dintre bilete a fost jucat la o agenţie loto din Craiova, iar celălalt online, pe joaca.loto.ro.

La tragerea suplimentară Loto 5/40 de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 56.331 de lei, pe un bilet jucat la o agenţie loto din Rucăr, judeţul Argeş.