Șoferul român care a ucis o triatlonistă din echipa Marii Britanii va fi deportat, la 4 ani după accident

Triatlonista Rebecca Comins. Foto: Rebecca Comins / Facebook

Un șofer de dubă român, condamnat pentru că a ucis o triatlonistă din echipa Marii Britanii, lovind-o din spate când se afla pe bicicletă, va fi deportat. Vasile Barbu, în vârstă de 50 de ani, livra mobilă unui șofer din Calais când a lovit bicicleta triatlonistei Rebecca Comins, în iunie 2022, scrie BBC News.

Barbu a intrat direct în spatele bicicletei lui Comins, în loc să o depășească pe banda liberă a drumului. În urma unui proces care a durat cinci zile, a fost găsit vinovat de uciderea sa prin conducere periculoasă.

În cadrul ședinței de judecată de la Newport, judecătorul de imigrare Ian Boyes a declarat că „natura faptei este importantă”.

„Nu a fost vorba de un accident. Nu a fost o simplă eroare de apreciere. Fapta a fost comisă cu ajutorul unui vehicul care nu ar fi trebuit să se afle pe șosea”, a spus el.

Comins, în vârstă de 52 de ani, se afla la nouă minute de la startul unei probe de ciclism contra cronometru pe autostrada A40, în apropiere de Raglan, Monmouthshire, când Barbu a încercat să o depășească.

El a spus că a văzut-o, dar nu știa de ce a lovit-o, susținând că își va pune întrebarea asta „toată viața”.

Atunci când duba sa a fost inspectată în urma accidentului, s-a constatat că aceasta nu era aptă pentru circulație și că încărcătura sa depășea greutatea maximă admisă, ceea ce ar fi mărit distanțele de frânare de urgență și ar fi redus manevrabilitatea volanului, potrivit unui expert în inspecția vehiculelor.

Barbu s-a mutat în Marea Britanie în 2002 pentru a deveni bucătar la pub-ul Old Pandy și, în cele din urmă, a ajuns să dețină pub-ul. El s-a căsătorit cu o altă româncă, Maria, în 2004 cu care are gemeni.

El a depus un apel pentru a împiedica deportarea sa și a spus că ar fi „nejustificat de dur” atât pentru el, cât și pentru familia sa să se mute definitiv în România, unde a spus că nu are nicio locuință sau sursă de venit.

El a subliniat că se identifică strâns cu tradițiile și cultura britanică și consideră Marea Britanie drept casa sa permanentă.

Soția sa, Maria, a spus că nu se va muta în România și că nu se va putea descurca fără soțul ei.

Pe 7 septembrie, Boyes a declarat că, deoarece copiii lui Barbu sunt adulți și nu depind de el, nu ar fi „nejustificat de dur” să-l deporteze.

El a spus că „interesul public foarte semnificativ pentru deportare depășește considerațiile legate de viața privată și de familie a apelantului”.