Angajarea muncitorilor străini, blocată în platforma WorkinRomania, după o decizie a Curţii de Apel. Ministerul Muncii face recurs

Angajarea muncitorilor străini, blocată în platforma WorkinRomania. Foto: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Fluxurile din platforma WorkinRomania au fost dezactivate în urma deciziei Curții de Apel București de suspendare a ordinului privind lista ocupațiilor deficitare, iar angajatorii nu pot, în prezent, să finalizeze procedurile de înregistrare și autorizare sau să depună cererile pentru vizele de muncă de tip D/AM2, a anunțat Ministerul Muncii, notează Agerpres.

'Fluxurile din platforma WorkinRomania au fost dezactivate, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel București. Angajatorii care folosesc platforma WorkinRomania nu pot, în prezent, să finalizeze procedurile de înregistrare și autorizare sau să depună cererile pentru vizele de muncă de tip D/AM2. Situația este generată de decizia Curții de Apel București care a admis acțiunea Patronatului Importatorilor Forței de Muncă și a suspendat ordinul privind lista ocupațiilor deficitare. În lipsa aplicării acestei liste, instituțiile implicate nu pot realiza toate verificările necesare pentru aprobarea cererilor', se menționează în comunicat.

Ministerul Muncii a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, care administrează tehnic platforma, ca restricțiile să vizeze doar operațiunile afectate de hotărârea instanței. Totodată, a solicitat identificarea cererilor deja depuse, pentru clarificarea modului în care acestea pot fi soluționate, în funcție de etapa în care se află și cu respectarea legii, notează instituția.

'Până în prezent, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale nu i-a fost comunicată decizia Curții de Apel București. După primirea comunicării, MMFTSS va ataca hotărârea instanței cu recurs', precizează reprezentanții ministerului.

Conform sursei citate, Ministerul Muncii va continua, alături de Ministerul Afacerilor Interne, demersurile necesare pentru identificarea, în limitele cadrului legal, a soluțiilor adecvate, astfel încât situația să poată fi clarificată în cel mai scurt timp și să fie asigurată continuitatea procedurilor pentru persoanele și angajatorii afectați.