Guvernul a lansat platforma WorkinRomania, prin care străinii vor fi angajaţi mai uşor la noi. Predoiu: Conectează instituții implicate

1 minut de citit Publicat la 16:09 06 Aug 2026 Modificat la 16:09 06 Aug 2026

Guvernul a lansat platforma WorkinRomania, prin care străinii vor fi angajaţi mai uşor la noi / sursă foto: Getty Images

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat, joi, lansarea platformei WorkinRomania.gov.ro, care ar urma să preia tot procesul birocratic pentru angajarea străinilor în România. "Cererile și documentele pot fi transmise online, stadiul fiecărei solicitări poate fi urmărit în timp real, iar notificările și actele administrative sunt comunicate direct prin contul utilizatorului", a transmis Predoiu.

Tot prin această aplicaţie ar urma să fie gestionate şi vizele de şedere ale străinilor.

"Astăzi, România pune în funcţiune un sistem digital unic pentru una dingre cele mai importante componente ale economiei şi administraţiei: accesul lucrătorilor străini pe piaţa muncii.

Am lansat WorkinRomania.gov.ro, platforma oficială prin care angajatorii, agențiile de plasare și instituțiile statului pot gestiona, într-un flux electronic unitar, procedurile privind angajarea cetățenilor din state terțe.

Cererile și documentele pot fi transmise online, stadiul fiecărei solicitări poate fi urmărit în timp real, iar notificările și actele administrative sunt comunicate direct prin contul utilizatorului.

Platforma a fost dezvoltată de specialiștii Ministerului Afacerilor Interne și este integrată în Hub-ul de servicii al MAI. Ea conectează instituțiile implicate și permite verificări mai rapide, schimb securizat de date și o mai bună trasabilitate a întregului proces.

În etapele următoare, WorkinRomania.gov.ro va integra și procedurile privind vizele de lungă ședere pentru angajare și prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă.

Prin acest proiect, sprijinim economia, oferim angajatorilor proceduri mai clare și mai rapide, protejăm lucrătorii străini și întărim capacitatea statului de a gestiona legal, sigur și transparent migrația pentru muncă.

Digitalizarea administrației trebuie să însemne servicii mai rapide pentru cetățeni și companii, dar și instituții mai eficiente în aplicarea legii.