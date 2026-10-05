Când se dă drumul la căldură în 2026. La câte grade trebuie să ajungă temperatura de afară. În București, se încarcă deja instalațiile

Pornirea încălzirii centralizate depinde de condițiile de temperatură prevăzute de legislație. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Milioane de români se întreabă, în această perioadă, când se dă drumul la căldură în 2026, pe măsură ce temperaturile scad tot mai mult. În București, Termoenergetica a început deja pregătirile pentru iarna 2026-2027, iar de la 1 octombrie au fost demarate încărcarea cu apă a instalațiilor și probele de presiune. Pornirea efectivă a încălzirii depinde de condițiile de temperatură prevăzute de legislație.

Când se dă drumul la căldură în 2026, conform regulilor

În România nu există o dată fixă la care furnizorii trebuie să pornească în fiecare an încălzirea centralizată. Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice stabilește un criteriu legat de temperatura exterioară.

Potrivit articolului 117, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2018, perioada de încălzire pentru consumatorii urbani începe după ce, timp de trei zile consecutive, în intervalul 20:00-6:00, sunt înregistrate valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de 10 grade Celsius sau mai mici.

Așadar, nu este suficient ca temperatura să scadă sub 10 grade Celsius într-o singură seară. Condiția trebuie îndeplinită timp de trei zile consecutiv, iar calculul se referă la temperatura medie din intervalul 20:00-6:00.

Regula este valabilă pentru sistemele centralizate de încălzire. Data exactă la care începe furnizarea poate diferi însă în funcție de localitate și de operatorul sistemului de termoficare.

La București, de exemplu, Termoenergetica a precizat că data începerii furnizării căldurii va fi comunicată separat. Pregătirea instalațiilor începută la 1 octombrie nu înseamnă, prin urmare, că toate caloriferele din Capitală vor fi încălzite imediat.

Termoenergetica a început probele pe 1 octombrie

În București, 1 octombrie 2026 a marcat începutul operațiunilor de pregătire pentru sezonul de iarnă 2026-2027.

Termoenergetica a anunțat că încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare se realizează etapizat. Fiecare asociație de proprietari trebuie să fie informată în prealabil cu privire la ziua în care instalația imobilului urmează să fie încărcată.

Compania le recomandă asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile interioare înainte de această operațiune. Lucrările nefinalizate sau defecțiunile pot provoca probleme în momentul introducerii apei în instalațiile de încălzire.

Pe site-ul oficial, Termoenergetica precizează că, începând cu 5 octombrie 2026, nu mai sunt efectuate deconectări de la instalația de încălzire, cu anumite excepții pentru imobilele în care instalația nu a fost încă încărcată.

În ceea ce privește pornirea efectivă a agentului termic, aceasta se va face în funcție de îndeplinirea condițiilor legale și de evoluția temperaturilor.

Pentru bucureștenii care întâmpină probleme cu furnizarea agentului termic, Termoenergetica are disponibile dispeceratele și numerele de call-center, iar situația punctelor termice poate fi urmărită și online.

În unele orașe, s-a dat deja drumul la căldură

În unele orașe din România, căldura a fost deja pornită.

Pe 30 septembrie 2026, încălzirea în sistem centralizat fusese deja pornită în cartierele din Miercurea-Ciuc în care asociațiile de proprietari solicitaseră acest lucru. GOSCOM Miercurea-Ciuc anunța că, în zilele următoare, furnizarea ar putea fi extinsă la nivelul întregului oraș, inițial cu un program de 3-4 ore dimineața și seara.

Mai mult, încă din 21 septembrie 2026, agentul termic fusese furnizat, la cerere, la o grădiniță, o școală și o creșă din Miercurea-Ciuc, între orele 6:00 și 9:00. Pentru locuințe, GOSCOM era atunci încă în etapa de pregătire a sistemului.

Cluj-Napoca – căldura a fost pornită din 2 octombrie 2026 pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat. Termoficare Napoca a confirmat începerea furnizării agentului termic, după scăderea temperaturilor nocturne. Z

Botoșani – Modern Calor a anunțat că începe furnizarea agentului termic luni, 5 octombrie 2026, etapizat, pe puncte termice. Anunțul operatorului a fost făcut pe 30 septembrie.

În alte municipii, precum Timișoara, Suceava și București, operatorii au început pregătirile și probele pentru sezonul rece.

Cum va fi vremea în octombrie

Vremea din primele zile ale lunii octombrie arată cât de mult pot varia temperaturile de la o zi la alta. Datele publicate de Administrația Națională de Meteorologie indicau, pe 2 octombrie, temperaturi de aproximativ 16-20 de grade Celsius la orele prânzului în mai multe zone din țară, în timp ce în zonele montane valorile erau mult mai scăzute.

În dimineața zilei de 3 octombrie, ANM a raportat temperaturi de o singură cifră în numeroase localități. La Alba Iulia erau 3,4 grade Celsius, la Bacău 2,2 grade, iar la Toplița temperatura coborâse sub pragul de îngheț, la -1,8 grade Celsius.

Pentru evoluția pe termen mai lung, ANM publică estimări pentru următoarele două și patru săptămâni, realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată. Cea mai recentă estimare pe patru săptămâni disponibilă a fost actualizată la 2 octombrie 2026.

Prognozele pe termen mediu nu pot stabili însă ziua exactă în care va fi pornită încălzirea. Pentru acest lucru trebuie urmărit criteriul legal al celor trei zile consecutive cu temperaturi medii de cel mult 10 grade Celsius în intervalul 20:00-6:00.

Prin urmare, caloriferele nu pornesc automat pe 1 octombrie. În București, această dată a reprezentat începutul pregătirilor și al probelor pentru sezonul rece. Pornirea încălzirii va depinde de evoluția temperaturilor și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de regulament.