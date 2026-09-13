Ploi și vijelii în toată România, anunță meteorologii. ANM a emis Cod galben pe litoral pentru averse și intensificări ale vântului

1 minut de citit Publicat la 10:44 13 Sep 2026 Modificat la 10:44 13 Sep 2026

"În zona avertizată, în ultimele ore, izolat, s-au acumulat cantităţi de 20 - 30 l/mp", semnalează meteorologii. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod galben de ploi pentru zona Dobrogei, valabilă în următoarele două ore, potrivit Agerpres.

Potrivit ANM, până la ora 12:00, în judeţul Constanta, în zona de litoral a judeţului Tulcea, respectiv localităţile Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe, precum şi în judeţul Tulcea, în Delta Dunării - localităţile Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, local va ploua, iar în timp scurt sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp.

"În zona avertizată, în ultimele ore, izolat, s-au acumulat cantităţi de 20 - 30 l/mp", semnalează meteorologii.

Intensificări de vânt şi averse moderate cantitativ pentru toată ţara

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificări de vânt şi averse moderate cantitativ pentru toată ţara, valabilă pe parcursul zilei de duminică.

Potrivit meteorologilor, îndeosebi în prima parte a zilei, în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ ce vor acumula local 15 - 20 l/mp şi, izolat, peste 30 l/mp.

După-amiaza, seara şi la începutul nopţii vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Muntenia, pe arii restrânse la munte şi izolat în Oltenia. Aceasta se va manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm) şi vijelii (viteze în general de 40 - 60 km/h).

În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul şi sudul Olteniei, în Bărăgan şi Dobrogea, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, dar de scurtă durată şi asociat averselor (viteze în general de 40 - 50 km/h).