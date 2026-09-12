Vremea se schimbă radical în România. ANM a emis Cod galben de ploi torențiale și vijelii. Harta județelor vizate

1 minut de citit Publicat la 10:19 12 Sep 2026 Modificat la 10:19 12 Sep 2026

Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă, 12 septembrie, în jumătatea de est a teritoriului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

ANM anunță vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării. Sunt prognozate averse torențiale, vijelii și intensificări ale vântului. Meteorologii au emis și două atenționări Cod galben pentru mai multe județe din sud-vest și din Moldova. Avertizările sunt valabile începând de sâmbătă, 12 septembrie.

Ploi torențiale, vijelii și intensificări ale vântului

Informarea meteorologică este valabilă în perioada 12 septembrie, ora 10:00 – 13 septembrie, ora 22:00 și vizează instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă și intensificări ale vântului.

Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă, 12 septembrie, în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică, 13 septembrie, în sud-est și local în centru și sud.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri, și vijelii, cu viteze ale vântului în general de 40-60 km/h.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 30 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări temporare în sud-vest, în est, precum și la munte, în general cu viteze de 40-60 km/h.

Cod galben de vânt în Mehedinți și Dolj

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod galben, valabilă în perioada 12 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 20:00.

Atenționarea vizează intensificări ale vântului în județele Mehedinți și Dolj.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vântul va prezenta intensificări în aceste județe, cu viteze de 50-65 km/h.

Cod galben de ploi torențiale în Moldova și în zonele montane

O a doua atenționare meteorologică Cod galben este valabilă în perioada 12 septembrie, ora 14:00 – 13 septembrie, ora 05:00.

Aceasta vizează instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ în județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila, precum și în zona de munte a județelor Buzău și Prahova.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat vor fi vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 l/mp și local de peste 30-40 l/mp.

Noile atenționări ANM vin după ce a fost valabil un Cod galben de caniculă în mai multe judeţe din ţară.