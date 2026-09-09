ANM a emis avertizări Cod galben de caniculă pentru mai multe judeţe din ţară. HARTA zonelor în care se vor atinge şi 35 de grade

<1 minut de citit Publicat la 10:40 09 Sep 2026 Modificat la 10:40 09 Sep 2026

ANM a emis avertizări Cod galben de caniculă. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile miercuri şi joi în mai multe zone din Crişana, Banat, Transilvania şi Oltenia, notează Agerpres.

Potrivit meteorologilor, primul Cod galben va fi în vigoare pe parcursul zilei de miercuri, între orele 12:00 - 18:00, în Banat, Crişana, Maramureş, în vestul Transilvaniei şi în sud-vestul Olteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Judeţele vizate de această atenţionare sunt: Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Arad, Cluj, Alba, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

De asemenea, un Cod galben de vreme deosebit de caldă va fi valabil joi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, în judeţe din sudul Banatului, din sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei. Valorile maxime de temperatură vor oscila între 30 şi 34 de grade.

Acest al doilea Cod galben va acoperi judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.