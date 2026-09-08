ANM a emis un Cod galben de caniculă valabil în 10 județe. Harta zonelor în care temperaturile vor ajunge la 35 de grade

<1 minut de citit Publicat la 09:59 08 Sep 2026 Modificat la 09:59 08 Sep 2026

ANM a anunțat temperaturi între 30 și 35 de grade Celsius în 10 județe în a doua săptămână din septembrie. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă valabil în 10 județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, au anunțat meteorologii.

Codul galben de caniculă va fi valabil miercuri, 9 septembrie, între orele 12:00 - 18:00.

„Miercuri în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, a anunțat ANM.

Codul galben va fi valabil în județele: Satu-Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara, Timișoara, Caraș-Severin.

Foto: ANM

ANM a publicat marți și prognoza meteorologică pentru intervalul 7 septembrie - 5 octombrie. Luna septembrie va fi una călduroasă, cu temperaturi peste mediile normale și puține ploi.