Meteorologii anunță vreme caldă și ploi puține în luna septembrie. ANM a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

2 minute de citit Publicat la 09:45 08 Sep 2026 Modificat la 09:45 08 Sep 2026

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Foto: Getty Images

Luna septembrie va fi una călduroasă, cu temperaturi peste mediile normale și puține ploi, a anunțat marți Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

ANM a publicat prognoza meteorologică pentru intervalul 7 septembrie - 5 octombrie.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, a precizat ANM.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate de ECMWF.

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Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și la munte, iar în cele estice și sud-estice vor fi apropiate de cele normale.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii ANM au anunțat că regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

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Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

În același timp, cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale

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ANM a anunțat că și în această săptămână temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sud- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal, au mai spus meteorologilor.

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Luna septembrie rămâne călduroasă până la final. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru ultima săptămână din prognoză, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

„Dom de căldură” deasupra Europei

Un "dom de căldură" s-a format deasupra Europei și este așteptat să aducă o primă jumătate a lunii septembrie foarte caldă în Franța, Spania, Italia și regiunea Balcanilor, cu temperaturi care ajung la 40 de grade Celsius.

Meteorologii BBC estimează că temperaturile ar putea ajunge la 38 de grade Celsius și chiar la 40 de grade în unele zone din sudul Europei și în regiunea mediteraneeană în septembrie.

Aerul cald este împins dinspre nordul Africii către Franța, Spania și Italia, în timp ce un sistem de presiune ridicată contribuie la formarea unui "dom de căldură".

Un „dom de căldură” se formează atunci când o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată se instalează deasupra unei regiuni și rămâne acolo pentru o perioadă mai lungă, potrivit Serviciului Meteorologic britanic, Met Office.

În condiții de presiune ridicată, aerul coboară prin atmosferă. Pe măsură ce coboară, acesta este comprimat și se încălzește. În același timp, formarea norilor este redusă, ceea ce permite razelor puternice ale soarelui să ajungă la suprafața solului.

Meteorologii estimează că valul de căldură va persista o perioadă mai lungă în sudul Europei.