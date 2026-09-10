ANM a emis Cod portocaliu şi Cod galben de caniculă pentru mai multe judeţe. Vor fi şi ploi torenţiale. HARTA zonelor afectate

3 minute de citit Publicat la 08:41 10 Sep 2026 Modificat la 10:15 10 Sep 2026

ANM a emis un Cod galben de caniculă pentru 6 judeţe. Sursa foto: ANM. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru joi, în intervalul 12.00-18.00, un Cod galben de caniculă, valabil în 6 judeţe din ţară. În aceste regiuni, temperaturile se vor situa între 30 şi 34 de grade Celsius. Zonele afectate: sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei.

UPDATE. Meteorologii ANM au extins Codul galben de caniculă valabil pentru joi, la mai multe judeţe.

Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

Interval de valabilitate: 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate;

Zone afectate: sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei.

De asemenea, a fost emis Cod galben de caniculă şi pentru vineri (11 septembrie) în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic (indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități).

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic;

Zone afectate: Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sudestul Transilvaniei

UPDATE 2. Cod portocaliu de caniculă vineri.

În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități) vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat;

Zone afectate: Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, sud-vestul și centrul Transilvaniei.

UPDATE 3. Ploi torenţiale şi vânt puternic în intervalul 11 septembrie, ora 12 – 13 septembrie, ora 22

Pe parcursul zilei de vineri (11 septembrie), în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40...50 km/h. Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă (12 septembrie) și duminică (13 septembrie) în sud, est și centru.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm) și vijelii (viteze de 50...60 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp.

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 13 septembrie, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă;

Ştirea iniţială

Meteorologii ANM au anunţat temperaturi deosebit de ridicate în judeţele Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

Joi, 10 septembrie, în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

Intervalul: 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18;

Zonele afectate: sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei;

Fenomene: temperaturi deosebit de ridicate;

Cât de cald va fi în septembrie

Pentru următoarele săptămâni, estimările meteorologilor indică în continuare temperaturi peste normal, în special în vestul țării. Cantitățile de precipitații ar urma să rămână deficitare.

„Vara se prelungește și în prima lună de toamnă. Estimările pentru următoarele patru săptămâni ne arată că, în continuare, în jumătatea de vest a țării vom avea abateri termice pozitive, atât în săptămâna aceasta, cât și în săptămâna următoare”, a spus șefa ANM.

"Până la sfârșitul lunii septembrie, estimările mențin temperaturi mai mari și, din păcate, cantități deficitare de precipitații”, a mai spus directorul general al ANM.