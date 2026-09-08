Cât de cald va fi până la sfârșit de septembrie. Elena Mateescu, prognoza pentru următoarele săptămâni

2 minute de citit Publicat la 11:51 08 Sep 2026 Modificat la 11:51 08 Sep 2026

Elena Mateescu a prezentat estimările meteo pentru următoarele săptămâni. Foto: Getty Images

Seceta severă din această vară a demonstrat cât de vulnerabil este sistemul energetic al României. Debitul scăzut al Dunării a dus la oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, iar producția hidroelectrică a fost și ea afectată.

În acest context, Antena 3 CNN aduce la aceeași masă decidenți, reprezentanți ai companiilor energetice și experți în meteorologie, în cadrul unei dezbateri naționale despre schimbările climatice și implicațiile acestora pentru securitatea energetică a României.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat date despre evoluția temperaturilor din acest an și estimările pentru următoarele săptămâni.

„Am încercat, în prezentarea pregătită, să aduc câteva date în ceea ce privește anul 2026 de la 1 ianuarie și până în prezent și, nu în ultimul rând, să vorbim despre ce ar însemna 2026 față de seria anilor celor mai călduroși în țara noastră”, a explicat Elena Mateescu.

2012-2025, cea mai călduroasă perioadă de 14 ani consecutivi

Șefa ANM a amintit că ultimii ani au doborât recorduri de temperatură, iar perioada 2012-2025 este cea mai călduroasă perioadă de 14 ani consecutivi de când se fac măsurători meteorologice în România.

„Îmi amintesc cu doi ani în urmă, când spuneam despre 2024-2025, cu siguranță, că se pot alătura seriei anilor celor mai călduroși în țara noastră. Vorbim de date sistematice începând din 1900, iată, de mai bine de 130 de ani”, a spus Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, și anul 2026 ar putea ajunge în topul celor mai călduroși ani înregistrați în România.

„Dacă comparăm perioada ianuarie-august 2026 cu perioada similară de opt luni a anului anterior, observăm că suntem la o distanță foarte mică: 11,46 grade Celsius în acest an, față de 11,65 grade Celsius în perioada similară a anului anterior. Asta înseamnă că, până la finalul anului, lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie vor avea, cu siguranță, un impact semnificativ”, a explicat directorul ANM.

„Așa cum arată cel puțin datele până la acest moment, nu excludem ca și 2026 să se situeze în top cinci cei mai călduroși ani. Am avut deja în 2026 șapte luni mai calde, dintre care trei-patru luni consecutive, comparativ cu perioada anterioară”, a adăugat Elena Mateescu.

Vara se prelungește în prima lună de toamnă

Pentru următoarele săptămâni, estimările meteorologilor indică în continuare temperaturi peste normal, în special în vestul țării. Cantitățile de precipitații ar urma să rămână deficitare.

„Vara se prelungește și în prima lună de toamnă. Estimările pentru următoarele patru săptămâni ne arată că, în continuare, în jumătatea de vest a țării vom avea abateri termice pozitive, atât în săptămâna aceasta, cât și în săptămâna următoare”, a spus șefa ANM.

În același timp, sunt așteptate cantități reduse de precipitații în mai multe regiuni.

„Avem zone foarte mici în care putem să avem cel mult 20-30 de litri pe metru pătrat”, a precizat Elena Mateescu.

Potrivit estimărilor, până la sfârșitul lunii septembrie se vor menține temperaturi mai ridicate decât cele normale, în timp ce precipitațiile vor fi în continuare deficitare.

„Până la sfârșitul lunii septembrie, estimările mențin temperaturi mai mari și, din păcate, cantități deficitare de precipitații”, a mai spus directorul general al ANM.

Totuși, sunt așteptate ploi în acest weekend, în special în anumite regiuni ale țării.

„Avem un semnal ca, la acest final de săptămână, începând de vineri-sâmbătă, să avem precipitații și în zona țării noastre, în special în regiunile intracarpatice și în partea de sud-vest a țării, în special în Oltenia. Cantitățile, la acest moment, analizate ca urmare a modelelor, sunt de 20-30 de litri pe metru pătrat”, a explicat Elena Mateescu în cadrul conferinței.