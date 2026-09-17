Cele două greșeli care pot transforma o locuință în scrum. Avertismentul ISU Maramureș

Principalele cauze sunt exploatarea necorespunzătoare a coșurilor de fum și, respectiv, exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice. Foto: Getty Images

Într-o perioadă în care incendiile și fenomenele meteo extreme pun o presiune tot mai mare asupra comunităților, autoritățile locale și reprezentanții instituțiilor responsabile caută soluții pentru prevenirea și limitarea efectelor unor astfel de dezastre. Zeci de primari și reprezentanți ai instituțiilor din Maramureș s-au reunit la conferința „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați.”, organizată de Antena 3 CNN împreună cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Unul dintre principalele riscuri discutate a fost cel al incendiilor, care pot distruge în scurt timp locuințe și bunuri construite de-a lungul unei vieți. Inspectorii pentru situații de urgență atrag atenția că multe dintre aceste tragedii au la bază cauze care pot fi prevenite.

„Principalele cauze de incendiu sunt constituite din exploatarea necorespunzătoare a coșurilor de fum și, respectiv, exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice”, a atras atenția col. Marian Pițiș, inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș.

Prevenția nu înseamnă însă doar intervenția autorităților sau respectarea regulilor de siguranță. Un alt subiect important este protecția financiară a oamenilor în cazul în care un incendiu sau un alt dezastru le distruge locuința.

Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș, a vorbit despre dificultățile întâlnite în special în mediul rural și despre nevoia ca oamenii să fie mai bine informați și sprijiniți atunci când vine vorba despre asigurarea locuințelor.

Primarul a subliniat că problema trebuie privită și din perspectiva diferențelor dintre mediul rural și cel urban, dar și a posibilităților financiare ale oamenilor.

„Această conferință are o importanță deosebită și tocmai mă gândeam, în timp ce se discuta intens despre această problemă, mă gândeam ca, la final, să pun o întrebare așa pentru toată lumea, pentru că, pornind de la diferența care există între mediul rural și mediul urban, cred că putem vorbi aici și despre educație. Este vorba și despre partea financiară și despre multe altele.

Dar în același timp aș pune accent pe partea financiară. Indiferent cât noi, autoritățile locale, împreună cu ISU, împreună cu reprezentanții legali de la alte instituții, mergem din poartă în poartă, cred că oamenilor le lipsește curajul de a face aceste asigurări”, a declarat Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș.

Discuțiile au pus astfel în prim-plan o problemă care depășește intervenția în cazul unui incendiu: capacitatea oamenilor de a-și proteja locuințele înainte ca un astfel de eveniment să producă pierderi greu de recuperat.