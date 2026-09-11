„Acasă în siguranță” 2026: Campanie națională pentru protejarea locuințelor românilor, lansată de UNSAR și Antena 3 CNN

Conferința România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați. Împreună pentru locuitorii din județul Maramureș” va avea loc joi, 17 septembrie 2026, începând cu ora 9:00, la Hotel Romanița – Sala Diamond, str. Europa nr. 95, Recea, Maramureș, și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

După București, Constanța și Cluj, continuăm seria dezbaterilor dedicate siguranței și protecției comunităților și ajungem la Baia Mare, pentru a aduce în prim-plan provocările specifice județului Maramureș.

Conferința este organizată de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și postul de televiziune Antena 3 CNN, în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș.

Evenimentul aduce la aceeași masă autorități locale, instituții responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, specialiști, reprezentanți ai industriei de asigurări și ai comunității, pentru o dezbatere despre siguranța și reziliența județului Maramureș.

În contextul intensificării fenomenelor meteo extreme, discuțiile vor aborda principalele riscuri cu care se confruntă județul – inundații și viituri, incendii de vegetație, furtuni, alunecări de teren, incendii și distrugeri ale locuințelor, precum și gradul de pregătire al comunităților.

Un accent important va fi pus pe protecția locuințelor, rolul asigurărilor, prevenție și responsabilitatea administrațiilor locale, cu obiectivul de a identifica soluții concrete și parteneriate prin care Baia Mare și județul Maramureș să devină comunități mai bine pregătite și mai reziliente în fața riscurilor.

Subiecte de dezbatere:

• Cum se schimbă harta vulnerabilităților în contextul dezvoltării urbane și al schimbărilor climatice?

• Inundații și viituri – infrastructură versus fenomene meteo extreme. Sunt Baia Mare și localitățile județului pregătite pentru ploi torențiale și episoade meteo severe tot mai frecvente?

• Incendiile – de la vegetație și gospodării la imobile. Care sunt principalele cauze și ce măsuri de prevenție pot reduce pierderile umane și materiale?

• Furtuni și alunecări de teren – riscurile care pot afecta comunități întregi. Care sunt zonele vulnerabile și ce investiții sunt necesare pentru prevenție și intervenție?

• Cât de protejate sunt locuințele din Maramureș?. Care este gradul de asigurare și care este costul real al unui dezastru pentru proprietarii neasigurați?

• Furturile din locuințe și distrugerile de bunuri. Cum poate fi crescut nivelul de protecție a proprietăților și de conștientizare a populației?

• Rolul administrațiilor locale în protejarea comunităților. Ce pot face concret primăriile din Baia Mare și din județ pentru prevenție, informare și reducerea riscurilor?

• Mediul rural – cea mai vulnerabilă verigă?. Cum protejăm gospodăriile din comune și comunitățile izolate în fața incendiilor, viiturilor și altor dezastre?

• Asociațiile de proprietari – parteneri pentru prevenție. Cum pot deveni blocurile și comunitățile de proprietari modele de responsabilitate colectivă?

• Mai multe locuințe asigurate, campanii permanente de prevenție, educație și parteneriate între administrație, ISU, asigurători și comunitate.

Speakeri:

1. Gabriel Valer Zetea – Președintele Consiliului Județean Maramureș

2. Ioan Doru Dăncuș – Primarul Municipiului Baia Mare

3. Rudolf Stauder – Prefectul Județului Maramureș

4. Alexandru Ciuncan – Președinte și Director General UNSAR

5. Cosmin Tudor – Director General Adjunct, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale

6. Marian Siminică – Director Executiv Institutul de Studii Financiare

7. Valentin Ionescu – Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară, ASF

8. Alina Bărbulescu – Coordonator Secțiuni Asigurări Generale UNSAR

9. Mihai Mereuță – Președinte Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat

10. Elena Mateescu – Director General ANM

11. Col. Marian Pițiș – Inspector-Șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș

12. Comisar-Șef Daniel Ovidiu Cătană – Împuternicit Inspector-Șef, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș

Conferința va fi transmisă în direct joi, 17 septembrie 2026, începând cu ora 9:00, pe platformele online antena3.ro, incomemagazine.ro și jurnalul.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook: Antena 3 CNN, Income Magazine și Jurnalul iar postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua live tronsoane din dezbatere.

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.