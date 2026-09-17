Un român este dat dispărut după ce barca în care se afla s-a răsturnat în Marea Ionică. Un alt pasager a fost salvat

1 minut de citit Publicat la 12:21 17 Sep 2026 Modificat la 13:04 17 Sep 2026

Barca în care se aflau două persoane s-a răsturnat în Marea Ionică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un român în vârstă de 45 de ani este dat dispărut după ce barca în care se afla s-a răsturnat în Marea Ionică, la aproximativ 12 mile marine sud-est de insula Kefalonia. Un alt pasager, în vârstă de 26 de ani, a fost salvat și transportat la spital, potrivit publicației Kefalonia Focus.

Incidentul a avut loc joi dimineața. Autoritățile elene au declanșat imediat o operațiune amplă de căutare și salvare, după ce barca în care se aflau două persoane s-a răsturnat în Marea Ionică, la aproximativ 12 mile marine sud-est de insula Kefalonia.

Tânărul de 26 de ani a fost găsit de o ambarcațiune care naviga în zonă și a fost preluat de echipaj. A fost inițial transportat în portul Argostoli și de acolo, iar ulterior o ambulanță l-a dus la Spitalul General din Kefalonia pentru îngrijiri medicale.

Operațiune amplă de căutare

Între timp, căutările pentru găsirea românului de 45 de ani continuă.

În căutarea bărbatului participă patru ambarcațiuni de patrulare ale Gărzii de Coastă elene, o navă de salvare și un scafandru privat.

Operațiunea este sprijinită și de un elicopter Super Puma al Forțelor Aeriene Grecești.

Autoritățile portuare din Patras, Kefalonia, Zakynthos, Ithaca, Katakolo și Kyllini au fost mobilizate după ce Centrul Unic de Coordonare pentru Căutare și Salvare al Gărzii de Coastă a fost informat despre incident.

De asemenea, potrivit sursei citate, barca răsturnată a fost găsită pe plaja Aragia din Poros, în Kefalonia.

Autoritățile elene au deschis o anchetă în acest caz.