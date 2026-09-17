Incendiu la cea mai mare rafinărie din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene. O bază aeriană din Rostov-pe-Don, afectată

Rafinăria de petrol Slavneft-Yanos din Iaroslavl, în flăcări după un atac al Ucrainei. A fost lovită şi o bază aeriană din Rostov-pe-Don. Sursa colaj foto: Exilenova+

Forțele ucrainene au atacat cu drone rafinăria de petrol din oraşul rusesc Iaroslavl, unde a izbucnit un incendiu puternic, în noaptea de miercuri spre joi. În urma bombardamentului cu drone ucrainene a fost lovită şi o bază aeriană din regiunea Rostov, relatează The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda.

Rafinăria de petrol Slavneft-Yanos din Iaroslavl, aflată la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost ţinta unui atac cu drone ucrainene, noaptea trecută. Într-o filmare realizată de unul dintre martori apar imagini cu flăcările care s-au aprins în urma bombardamentului la cea mai mare rafinărie din centrul Rusiei.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraiev, a anunțat joi dimineață, pe Telegram, că un atac cu drone ucrainene a avariat o rafinărie din orașul rus Iaroslavl și a provocat un incendiu, care a fost stins ulterior, potrivit Reuters. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat imagini din timpul bombardamentelor de noaptea trecută în Rusia.

Această rară recunoaștere din partea autorităților ruse a unui atac asupra unei rafinării vine după anunțul făcut luni de președintele SUA, Donald Trump, privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, deși niciuna dintre părți nu a confirmat existența unui astfel de acord.

Filmarea liderului de la Kiev postată pe Facebook a fost însoţită de următorul mesaj: "A fost lovită rafinăria de petrol de la Iaroslavl. De asemenea, Serviciul de Securitate a efectuat o lovitură precisă asupra unui aerodrom militar din Rostov; a fost confirmată avarierea unui avion Antonov An-12, a două aeronave Antonov An-26 și a trei elicoptere. S-au înregistrat rezultate bune și în Marea Neagră. În fiecare zi, răspundem agresiunii. Rusia trebuie să aleagă pacea".

Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ a publicat imagini video care au surprins momentul unui atac asupra unei baze aeriene din regiunea Rostov, unde s-a produs şi un incendiu. Jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda au transmis că unul dintre incendii a izbucnit în apropierea zonei de parcare a aeronavelor.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a anunţat pe Telegram că dronele au fost distruse în cursul nopții de miercuri spre joi în districtele Millerovsky și Kamensky, în timp ce forțele ruse respingeau un atac aerian asupra regiunii. El a mai precizat că, la acel moment, nu existau informații despre victime sau pagube la sol.