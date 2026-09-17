Revoltă la turneul lui Ed Sheeran: artiștii pleacă unul câte unul, în solidaritate cu un rapper dat afară pentru mesaje despre Gaza

Ed Sheeran. sursa foto: Getty

Turneul american al lui Ed Sheeran a rămas fără trupe de deschidere. Toate s-au retras în semn de protest, după ce rapperul Macklemore a fost scos din line-up pentru declarații pro-palestiniene făcute pe scenă, scrie BBC.

Printre ei se numără Finneas, fratele starului pop Billie Eilish, care a transmis într-un comunicat: „Artiștii nu trebuie reduși la tăcere atunci când iau apărarea celor asupriți”.

Cantautorul irlandez Aaron Rowe și trupa daneză Lukas Graham și-au anunțat, de asemenea, plecarea. S-a retras și trupa irlandeză de folk Beoga, care urcă pe scenă alături de Sheeran în fiecare seară.

Anunțurile au venit la câteva ore după ce Sheeran a spus că nu se va lăsa atras într-o dezbatere publică pe tema Gaza și a subliniat că nu el este responsabil pentru înlăturarea lui Macklemore din turneu.

„Scoaterea lui Macklemore din turneu a fost decizia promoterului, nu a mea”, a declarat Sheeran pe Instagram. „Nu i-aș dezamăgi niciodată pe fanii care și-au făcut planuri și nici nu aș abandona echipa de turneu, celelalte trupe de deschidere și muzicienii care depind de mine pentru muncă și pentru a-și câștiga existența”.

Sheeran urmează să cânte sâmbătă la Lincoln Financial Field, în Philadelphia. Site-ul turneului său, Loop, nu a fost actualizat, iar Graham și Rowe sunt încă trecuți pe listă ca invitați speciali.

La începutul acestei luni, Macklemore – pe numele real Benjamin Haggerty – a cerut o „Palestină liberă” și a arătat imagini cu distrugerile din Gaza în timpul a două concerte din New Jersey.

Declarațiile sale au atras critici din partea unor grupuri evreiești, după care unele săli au făcut presiuni asupra promoterilor turneului pentru a-l scoate din line-up.

În comunicatul său, Sheeran a spus că a discutat cu sălile „îndelung, toată săptămâna, pentru a construi o punte” – dar promoterii, Messina Touring Group, au tras până la urmă linie.

Deși starul a spus că este „îngrozit de conflictul dintre Israel și Palestina” și că „suferința și durerea provocate de ambele părți reprezintă o tragedie umană”, a încercat totodată să își explice decizia de a ține chestiunile politice la distanță.

„Nu sunt complice”, a scris el. „Am opiniile mele personale despre acest conflict devastator. Faptul că aleg să nu vorbesc public nu înseamnă că nu le am și nu înseamnă că nu îmi pasă. Și nici nu înseamnă că nu susțin anumite cauze în felul meu, personal”.

El a continuat: „Există un motiv pentru care nu îmi folosesc platforma profesională pentru politică – publicul meu include tineri, adesea copii, din toate mediile. Cei care vin la concertele mele nu se așteaptă la un forum politic. Respect tăria de caracter a lui Macklemore de a se ridica și a striga pentru ceea ce crede. Însă există loc pentru mai multe abordări ale aceluiași scop: pacea. Aleg să îmi folosesc faima și platforma pentru a fi un loc de siguranță și adăpost, pentru a menține diplomația și a ține conversațiile deschise, nu închise. Dacă ne concentrăm doar pe a striga cel mai tare, nu se va schimba niciodată nimic. Există abordări diferite ale rolului de susținător al schimbării”.

Sheeran a adăugat că, „la fel ca în cazul tuturor trupelor mele de deschidere”, Macklemore fusese lăsat să își aleagă propriul setlist.

Dacă acest comunicat a fost menit să îi liniștească pe fani și pe ceilalți artiști din line-up, se pare că a avut efectul opus.

Pe Instagram, Lukas Graham a scris: „Ar trebui să putem vorbi despre război, despre civili uciși, despre copii care merită să crească. Oriunde ar trăi. Indiferent ce steag flutură deasupra lor”.

Rowe, care a fost în deschidere la etapa australiană a turneului la începutul acestui an și a revenit ca trupă de deschidere pentru cea americană în iunie, a spus că nu a luat „ușor” decizia de a se retrage, adăugând: „Ed mi-a fost prieten și mi-a schimbat viața, nu i-aș putea mulțumi niciodată îndeajuns pentru asta”.

În postarea lor, cei de la Beoga au spus: „Ca muzicieni, să cânți în fața acelor mulțimi în fiecare seară este ceva de vis, dar să cânți în săli care reduc la tăcere pe oricine pledează pentru o Palestină liberă pur și simplu nu este o opțiune pentru noi”.

Momentul „Hind's Hall”

Controversa a început pe 4 septembrie, când Macklemore a cântat la concertul lui Ed Sheeran de pe stadionul MetLife din New Jersey.

El le-a spus spectatorilor: „O bună parte din motivul pentru care am vrut să fac acest turneu de la bun început este ca să pot urca pe scenă, pe stadioane ca acesta, și să rostesc două cuvinte care îmi sunt foarte, foarte dragi: Palestina liberă”.

A interpretat apoi piesa sa „Hind's Hall”, dedicată protestatarilor pro-palestinieni de la Universitatea Columbia, care condamnă acțiunea militară a Israelului în Gaza, în timp ce pe ecranul mare erau proiectate imagini cu distrugerile din Fâșie.

O parte din public a aplaudat – însă criticile online au apărut aproape imediat.

Consiliul Israeliano-American a lansat o petiție prin care cerea excluderea sa din turneu, în timp ce grupul de campanie StopAntisemitism a acuzat că muzicianul și-a luat prin surprindere fanii cu propagandă – o afirmație amplificată de starul pop Pink, care a redistribuit-o pe Instagram.

În seara următoare, Macklemore a revenit pe aceeași scenă și li s-a adresat direct „fraților și surorilor mele evrei” din public.

„Critica la adresa Israelului, critica apartheidului, faptul de a fi împotriva genocidului nu reprezintă în niciun fel o critică la adresa voastră”, a spus el, adăugând că vrea ca oamenii din Gaza și din Cisiordania să știe că nu au fost uitați.

Israelul respinge acuzațiile de genocid. Statul susține că trupele sale desfășoară operațiuni de autoapărare în Gaza și în Cisiordania ocupată, în conformitate cu dreptul internațional.

Armata israeliană și-a lansat campania în Gaza ca răspuns la un atac fără precedent condus de Hamas asupra sudului Israelului, pe 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de oameni au fost uciși, iar 251 au fost luați ostatici.

În timpul campaniei militare a Israelului în Gaza, peste 73.780 de oameni au fost uciși, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate credibile de ONU.

„Cel mai reușit turneu”

După zile întregi de acoperire în presă, Macklemore a anunțat luni că a fost scos din line-up.

Într-un comunicat pe Instagram, el a spus că boicotul a fost organizat de Robert Kraft, miliardarul proprietar al stadionului Gillette din Massachusetts.

Kraft – care l-a angajat cândva pe Ed Sheeran să cânte la nunta sa – a confirmat că el a luat decizia de a-l interzice pe Macklemore, spunând că sala sa nu va „oferi o platformă pentru discursul instigator la ură” și acuzându-l pe rapper de „un istoric mai amplu de retorică antisemită”.

„Sunt de acord cu Macklemore, s-au pierdut prea multe vieți și a existat prea multă suferință, dar a împărtăși doar informații selective și a ignora acțiunile Hamas nu este cinstit și nu face decât să alimenteze și mai mult dezbinarea și ura”, a spus Kraft.

El nu a comentat însă acuzația că ar fi cerut altor săli să facă presiuni asupra turneului.

Promoterul turneului, Messina Touring Group, a declarat pentru Rolling Stone că sălile i-au comunicat că nu îi vor permite lui Macklemore să cânte, „ceea ce ar duce la anularea turneului și ar afecta sute de mii de fani”.

Mulți dintre artiștii care s-au retras marți seară au spus că implicarea lui Kraft le-a influențat decizia.

„Banii nu îți dau dreptul să deții controlul asupra conversației”, a spus Lukas Graham. „Contul din bancă al nimănui nu ar trebui să decidă cine are voie să vorbească sau care suferință ne este permis să o recunoaștem”.

În comunicatul său, Macklemore a spus că înțelege situația dificilă în care a fost pus Sheeran, dar l-a criticat pe cântărețul englez că nu ia o poziție.

„Să iei o parte te poate costa. Bani, contracte de brand, sponsorizări, festivaluri, concerte private, relații și acces. Am pierdut toate aceste lucruri. Dar nu există o poziție neutră între asupritor și asuprit”, a scris el.

El a subliniat totodată că, deși a reușit să susțină doar două concerte din turneu, dacă vorbele sale au izbutit să „readucă discuția către Palestina, atunci a fost cel mai reușit turneu la care am participat vreodată”.

Ministrul Culturii „îl compătimește” pe Sheeran

Într-o intervenție la emisiunea Today de la BBC Radio 4, miercuri, ministrul britanic al Culturii, Lisa Nandy, a spus că artiștii au dreptul să se exprime pe teme politice, dar a adăugat că „îl compătimesc pe Ed Sheeran”.

„Cred că a fost lăsat într-o decizie foarte dificilă, prins între artiștii săi de deschidere, pe care vrea să îi promoveze și să îi susțină, și promoteri, și sper că oamenii vor merge, totuși, la concertul lui”, a spus ea.

Ea a adăugat că „nimeni nu ar trebui să ofere o platformă antisemitismului”, dar că oamenii și promoterii sunt „îndreptățiți să aibă propriile opinii” despre dacă politica și muzica ar trebui să se amestece.

Elan Carr, directorul executiv al Consiliului Israeliano-American, a declarat pentru Today că remarcile lui Macklemore au fost „scandaloase” și „nu își au locul la un concert”.

„Un concert ar trebui să fie incluziv, iar acesta este, de altfel, un lucru pe care l-a spus și domnul Sheeran – își dorește concerte incluzive pentru toți spectatorii. Iar a-i face pe spectatorii evrei și pe cei pro-Israel să se simtă nedoriți este un lucru groaznic, și exact asta a făcut Macklemore, așa că este pe deplin potrivit că a fost scos din concertele următoare”.

Situația a stârnit numeroase dezbateri. Un ascultător, Isaac din Londra, a spus în emisiunea cu apeluri a lui Nicky Campbell de la BBC Radio 5 Live că Sheeran „ar fi trebuit să anuleze turneul” și „poate să doneze niște fonduri unui fond de ajutorare a Palestinei”, plătind în același timp și echipa de turneu.

O altă ascultătoare, Deborah, din Suffolk, comitatul natal al lui Sheeran, a răspuns: „Dar atunci cine are de suferit? Fanii. Fanii care și-au organizat viața în jurul mersului la aceste concerte. Oamenii care le-au așteptat cu nerăbdare săptămâni, luni, ani întregi”.