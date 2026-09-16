Un român clona cardurile de benzină ale polițiștilor italieni, umplea rezervoare de 1.000 de litri și apoi vindea carburantul furat

Polițiștii cred că a mai fost cel puțin un alt român implicat, iar alți doi au cumpărat benzina furată. Foto: Getty Images

Mai mulți români au reușit să cloneze cardurile pentru alimentarea cu combustibil alocate polițiștilor italieni. Le-au folosit ca să umple rezervoare de 1.000 de litri, iar apoi au revândut benzina furată. Suspectul principal, cel care a pus la cale toată schema, a fost arestat. Românul avea în casa în care locuia și echipamentul necesar clonării cardurilor și 30 de carduri clonate, relatează La Voce.

Anchetatorii Brigăzii Mobile din Torino cred că românul arestat este capul operațiunii. Polițiștii cred că a mai fost cel puțin un alt român implicat, iar alți doi au cumpărat benzina furată.

Ancheta a început după ce Brigada Mobilă 9 din Bari a sesizat Parchetul din Torino. Polițiștii de acolo identificaseră o serie de nereguli în alimentările cu combustibil asociate vehiculelor Poliției Naționale.

Anchetatorii din Torino au descoperit că cardurile de carburanți erau folosite la date, ore și stații de distribuție care nu corespundeau cu cele înregistrate de polițiști.

Detectivii din Torino au lansat apoi o serie de investigații tehnice. Au analizat fluxurile de alimentare și au obținut imagini de la sistemele de supraveghere video ale stațiilor de distribuție vizate. Imaginile au scos la iveală un mecanism bine pus la punct: folosind carduri clonate, suspecții umpleau un rezervor cu o capacitate de aproximativ 1.000 de litri de combustibil, cu scopul de a sustrage produsul și de a-l revinde ulterior.

Prin încrucișarea imaginilor cu datele privind traficul telefonic, anchetatorii au identificat doi cetățeni români considerați utilizatorii cardurilor de carburant falsificate. Au fost identificați, de asemenea, alți doi români, considerați cumpărătorii combustibilului obținut ilegal.

În timpul unei percheziții, anchetatorii au făcut o descoperire esențială: unul dintre suspecți deținea echipamentul necesar clonării cardurilor electronice și 30 de carduri deja clonate.

Potrivit anchetatorilor, această descoperire a confirmat rolul central al bărbatului în cadrul schemei. Românul a fost arestat și pus sub acuzare pentru utilizare necorespunzătoare și falsificare a unor instrumente de plată fără numerar, deținerea și distribuirea unor dispozitive considerate adecvate pentru accesul neautorizat la sisteme informatice și telematice.