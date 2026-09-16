Opt dintre premierii CDU ai landurilor au anunțat că îl susţin pe Merz, în mijlocul zvonurilor despre demisie

1 minut de citit Publicat la 17:36 16 Sep 2026 Modificat la 17:36 16 Sep 2026

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Opt șefi de guverne regionale din cadrul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul condus de Friedrich Merz, și-au exprimat miercuri, printr-o declarație comună, susținerea pentru liderul aflat sub presiune, notează Reuters.

Prin această scrisoare, oficialii urmăresc să pună capăt speculațiilor privind o eventuală retragere anticipată a lui Merz, survenită în urma unei înfrângeri majore la alegerile regionale din această lună.

"Mai mult ca oricând, peisajul politic al Germaniei are nevoie de stabilitate”, au scris aceștia, făcând referire la alegerile care vor avea loc anul viitor în Polonia, Italia, Spania, Grecia și Franța, toate cu rezultate incerte.

"Calea spre restabilirea încrederii publicului în creștin-democrați constă în a asculta și a acționa pe plan politic, nu în dezbateri privind chestiuni de personal”, au adăugat ei.

Conservatorii conduși de Merz se întâlnesc duminică

Conservatorii conduși de Merz au convocat o reuniune extraordinară pentru duminică, în scopul de a coordona reacția partidului la rezultatele alegerilor din landurile Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin și de a demonstra unitate în jurul conducerii lui Merz, potrivit unei surse din cadrul partidului.

Scrisoarea de miercuri a fost semnată de șefii guvernelor din landurile Renania-Palatinat, Renania de Nord-Westfalia, Saxonia, Turingia, Schleswig-Holstein, Hessa, Saxonia-Anhalt și Berlin.

Toți sunt membri ai partidului CDU, din care face parte și Merz. Markus Söder, premierul Bavariei și liderul CSU, partidul-frate conservator al CDU, a declarat, de asemenea, că îl susține pe Merz.

Presiunile asupra lui Merz cresc

Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat deplasarea la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare, în timp ce se confruntă cu presiuni tot mai mari în țară, după o serie de alegeri regionale dificile.

Un oficial guvernamental a declarat, miercuri, pentru sursa citată că Merz nu va merge la New York, așa cum era planificat inițial, deoarece „prezența sa este necesară la Berlin”. Merz era așteptat să țină un discurs la Adunarea Generală miercurea viitoare.

Nu s-a precizat de ce era necesară prezența sa în Germania. Însă au apărut tot mai multe speculații că poziția lui Merz este în pericol, după o înfrângere usturătoare suferită de partidul său de centru-dreapta în fața partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), la alegerile din 6 septembrie din landul estic Saxonia-Anhalt.

Înfrângerea a afectat și mai mult autoritatea cancelarului, deja nepopular, în timp ce încearcă să promoveze reforme pentru economia lentă a Germaniei.