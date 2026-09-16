Merz își anulează deplasarea la Adunarea Generală a ONU. Presiunile asupra cancelarului cresc după victoria AfD în alegerile regionale

Perspectivele Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a lui Merz sunt mai sumbre, la 16 luni după ce politicianul în vârstă de 70 de ani a devenit liderul Germaniei. Foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat deplasarea la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare, în timp ce se confruntă cu presiuni tot mai mari în țară, după o serie de alegeri regionale dificile, potrivit AP.

Un oficial guvernamental a declarat, miercuri, pentru sursa citată că Merz nu va merge la New York, așa cum era planificat inițial, deoarece „prezența sa este necesară la Berlin”. Merz era așteptat să țină un discurs la Adunarea Generală miercurea viitoare.

Nu s-a precizat de ce era necesară prezența sa în Germania. Însă au apărut tot mai multe speculații că poziția lui Merz este în pericol, după o înfrângere usturătoare suferită de partidul său de centru-dreapta în fața partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), la alegerile din 6 septembrie din landul estic Saxonia-Anhalt. Înfrângerea a afectat și mai mult autoritatea cancelarului, deja nepopular, în timp ce încearcă să promoveze reforme pentru economia lentă a Germaniei.

Duminică urmează alte două alegeri regionale: una în Mecklenburg-Pomerania de Vest, un alt land estic predominant rural, și cealaltă la Berlin.

Se estimează că AfD va obține câștiguri semnificative în ambele alegeri, deși nu are o cale realistă de a ajunge la putere la Berlin și se confruntă cu o provocare mult mai puternică din partea actualului guvernator de centru-stânga din Mecklenburg-Pomerania de Vest decât s-a confruntat din partea partidului lui Merz în Saxonia-Anhalt.

Perspectivele Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a lui Merz sunt mai sumbre, la 16 luni după ce politicianul în vârstă de 70 de ani a devenit liderul Germaniei. Partidul ar putea pierde funcția de primar al Berlinului, pe care o deține din 2023, iar, dacă lucrurile merg foarte prost, ar putea să nu mai obțină pentru prima dată mandate într-un parlament regional, coborând sub pragul de 5% din voturi în Mecklenburg-Pomerania de Vest, o regiune în care era deja slab.

Merz a declarat săptămâna trecută că „renunțarea nu este o opțiune pentru mine”. Însă adjunctul liderului local al CDU din Mecklenburg-Pomerania de Vest i-a cerut să plece, iar speculațiile că ar putea fi înlocuit în curând s-au intensificat, deși niciun aliat important nu i-a cerut public plecarea.

Miercuri, cei opt guvernatori regionali ai partidului său și-au exprimat public sprijinul pentru Merz.

„Oamenii pot avea încredere că ne vom ocupa de problemele lor”, au scris aceștia într-o declarație comună, potrivit agenției germane de presă dpa. „În calitate de guvernatori, vrem și vom contribui împreună cu cancelarul.”