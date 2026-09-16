Ministrul Cseke Attila îi ceartă pe medicii de la C.C. Iliescu, după ce au anunțat că suspendă operațiile: „Nu sunt probleme”

Institutul „C.C. Iliescu” din Bucureşti este cel mai mare institut de boli cardiovasculare şi transplant cardiac din România. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Sănătăţii a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că nu există probleme la Institutul „C.C. Iliescu” iar operațiile, inclusiv cele programate, vor continua, toate cheltuielile fiind asigurate. Cseke Attila a spus că a aflat din presă că ar urma să fie suspendate de vineri intervențiile chirurgicale la acest spital și s-a arătat nemulțumit că nu a fost informat de medici și manageri.

Șeful secției de ATI Cardio-Vasculară de la Institutul C.C. Iliescu, dr. Șerban Bubenek, a declarat că operațiile vor fi suspendate, începând de vineri, deoarece sunt lipsuri mari de medicamente și materiale necesare pentru intervenții chirurgicale. Informația a fost confirmată și de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul interimar al Sănătății a infirmat însă că vor fi oprite intervențiile chirurgicale. Cseke Attila a declarat că s-a întâlnit cu managerul institutului și nu există „niciun fl de probleme” la spital.

„Am avut mai multe discuţii în urma acestor anunţuri, de care am aflat din presă, ceea ce nu mi se pare un lucru normal. Este un spital al Ministerului Sănătăţii şi acest spital, dacă are probleme, trebuie să informeze Ministerul Sănătăţii.

În urma discuţiilor pe care le-am avut şi a ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, chiar astăzi m-am întâlnit cu managerul Ceauşu. Nu sunt niciun fel de probleme la Institutul 'C.C. Iliescu'. Intervenţiile şi operaţiile vor continua, inclusiv cu cele programate. Nu se întrerup, nu se suspendă de vineri. (...) Toate chletuielile sunt asigurate”, a declarat Cseke Attila.



Ministrul a adăugat că Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti a „deschis în completare” noi sume pentru ca intervenţiile să continue.



„Pot să îi liniştesc pe pacienţii Institutului 'C.C. Iliescu': există finanţare pentru aceste intervenţii, nu sunt probleme”, a spus Cseke Attila.



Miercuri, deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, i-a solicitat premierului interimar Ilie Bolojan să suplimenteze de urgenţă, din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, sumele alocate Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru ca spitalele şi sistemul de medical de urgenţă să nu intre un colaps.



El a dat ca exemplu Institutul „C.C. Iliescu” din Bucureşti, cel mai mare institut de boli cardiovasculare şi transplant cardiac din România, unde Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în septembrie, pentru cele mai mari programe, de chirurgie cardiacă deschisă şi alte proceduri specifice cordului, nu ar fi alocat bani.