Criză majoră în spitale. La Institutul C.C. Iliescu se suspendă operaţiile, începând de vineri

În urma unei analize făcute luni, medicii au decis să oprească operațiile programate începând de vineri, 18 septembrie. Sursă foto: Getty Images

Spitalele din România se confruntă cu probleme tot mai grave în urma întârzierii rectificării bugetare, care ar urma să asigure fondurile necesare pentru continuarea activității. În unele unități, lipsurile de medicamente și materiale medicale încep să afecteze direct activitatea medicală.

La Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, operațiile programate vor fi sistate pe termen nelimitat, începând de vineri, 18 septembrie. Medicii spun că vor mai putea interveni doar în cazul urgențelor vitale, în limita resurselor disponibile. Problema apare în contextul situației extrem de grave în unitățile de primiri urgențe din Capitală, unde mai multe spitale au ajuns să aibă stocuri critice sau chiar zero de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei banilor.

Situația de la Institutul C.C. Iliescu este descrisă drept una „foarte gravă” de Prof. univ. dr. Șerban-Ion Bubenek-Turconi, medic primar ATI și șeful secției de ATI Cardio-Vasculară.

„Avem mari probleme. Lipsuri mari atât la medicamente, cât și la materiale pentru cardiologie, chirurgia cardiovasculară și ATI”, a declarat Șerban-Ion Bubenek-Turconi.

În urma unei analize făcute luni, medicii au decis să oprească operațiile programate începând de vineri, 18 septembrie.

„Astăzi, după o analiză, am decis: vom opri operațiile programate vineri, 18 septembrie”, a transmis medicul.

Operațiile programate vor fi sistate pe termen nelimitat. Vor fi efectuate doar intervențiile pentru urgențele vitale, în limita medicamentelor și materialelor care mai există în spital.

Pacienții nu pot fi trimiși către alte spitale, pentru că au aceleași probleme

Problema este că urgențele majore nu pot fi anticipate și nici amânate. În același timp, pacienții nu pot fi trimiși către alte spitale, întrucât nici acestea nu dispun de suficiente resurse.

„Necazul este că urgențele majore nu le putem prezice, nici trimite în alte spitale, nu au nici ele, și nici amâna!”, a explicat Șerban-Ion Bubenek-Turconi.

Românii sunt cei care decontează criza politică și blocajul privind formarea unui nou guvern cu puteri depline. Imposibilitatea Guvernului interimar de a adopta o rectificare bugetară poate genera o serie de efecte negative pentru contribuabili, care se vor resimți în mai multe domenii esențiale, potrivit unei analize Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan a precizat că speră ca preşedintele Nicuşor Dan să nominalizeze un premier în scurt timp, pentru că este nevoie de rectificare bugetară. El a precizat că PNL susține un guvern format din tehnocrați.