Fostul ministru Rogobete cere Guvernului să aloce bani din Fondul de rezervă pentru criza din spitale: „Nu înțeleg ce așteaptă”

Alexandru Rogobete a spus că bugetele pentru „acțiunile prioritare ATI, AVC, infarct și așa mai departe sunt la limită”. Foto: Getty Images

Alexandru Rogobete a declarat luni, la Antena 3 CNN, că soluția pentru criza spitalelor este alocarea unor sume suplimentare din Fondul de rezervă al Guvernulu. „Nu înțeleg ce așteaptă”, a spus fostul ministru al Sănătății, referindu-se la Guvernul Bolojan. Social-democratul a mai spus că criza prin care trec spitalele în prezent este „fără precedent”, iar medicii și managerii sunt forțați să apeleze la fondul de urgență.

Din cauză că Guvernul Bolojan nu are puteri depline și nu poate adopta rectificarea bugetară, tot mai multe spitale reclamă că nu au banii necesari ca să-și desfășoare activitatea. În unele unități lipsurile de medicamente și materiale medicale au atins un punct critic. De exemplu, la Institutul C.C. Iliescu se suspendă operaţiile, începând de vineri.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că spitalele au ajuns în situația în care sunt nevoite să apeleze la fondul de urgență.

„Toți sunt disperați. Eu sunt în Ministerul Sănătății în diverse funcții de 5 ani de zile. Niciodată în spitalele din România nu s-au utilizat materiale din fondul de urgență. Ce înseamnă fondul de urgență? Înseamnă un stoc minimal pe care spitalele de urgență sunt obligate să îl aibă în cazul în care apare un accident colectiv. Este fără precedent ce se întâmplă. Ăsta este rezultatul reformelor lui Bolojan pentru scăderea deficitului cu orice preț. Aici am ajuns”, a spus Rogobete.

Întrebat dacă ar putea muri pacienți, Rogobete a răspuns: „Dacă secțiile de urgență vor rămâne fără materiale, din păcate, da”.

Alexandru Rogobete a spus că bugetele pentru „acțiunile prioritare ATI, AVC, infarct și așa mai departe sunt la limită”.

„Situația este grea. Managerul de la Brad, în vizita mea, a spus că mai are o singură doză pentru trombolitic pentru persoanele cu infarct. Ăsta este rezultatul reformelor Croitorașului cel Viteaz. A tăiat până nu mai are de unde tăia. Și problema în sănătate este mult mai gravă decât atât. Bugetele pentru acțiunile prioritare ATI, AVC, infarct și așa mai departe sunt la limită. În lipsa unei rectificări sau în lipsa unei suplimentări a bugetului din fondul de rezervă și nu înțeleg ce așteaptă”, a spus fostul ministrul.

Referitor la situația Institului C.C. Iliescu, social-democratul a declarat că Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu a virat niciun ban luna aceasta.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în luna septembrie, nu a virat nici măcar un leu, nici măcar un ban, pentru cele mai importante programe de boli cardiovasculare și de chirurgie cardiovasculară. Este noaptea minții. Nu înțeleg de ce nu suplimentează de urgență, din fondul la dispoziția Guvernului, programele pentru UPU și pentru ATI, pentru că acolo este marea condensare de urgențe.

Cel de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, domnul președinte Horațiu Moldovan dă dovadă de lipsă de viziune în aceste momente de criză, pentru că el poate muta bani între programele pe care le are. Are anumite programe unde consumul financiar este mai redus și ar putea suplimenta de urgență între alte programe.

Dovedește încă o dată că este incapabil. A dovedit de mai multe ori acest lucru, dar acum situația este fără precedent. Să știți că în ultimii 10 ani în sistemul de sănătate niciodată nu a existat o asemenea criză”, a spus Rogobete.

Fostul ministru a respins acuzațiile foștilor colegilor de coaliție de la PNL și USR potrivit cărora nu a elaborat corect bugetul pentru 2026.

„Am auzit și eu elucubrațiile celor de la PNL și în special celor de la USR. (...) L-am auzit și pe premierul demis, pe Ilie Bolojan, spunând că ministerele nu au făcut previziunea corectă. Ministerul Sănătății a solicitat pentru zona de urgență 660 de milioane. Există documente în acest sens. Bolojan a tăiat din prima 10% pentru reducerea deficitului, după care la recalculare s-a mai tăiat o sumă de bani. Cert este că ministerul a primit 490 de milioane din cele solicitate.

Pe lângă această realitate, să nu uităm că bugetul a fost aprobat în martie. Deci lunile ianuarie, februarie și o mare parte din martie au funcționat cu unu pe 12, adică cu comenzi puse și cu plata făcută din bugetul aprobat în aprilie. Deci din start o mare sumă de bani din bugetul acesta s-a dus pe arierate. Nu cred că mai contează acum toate cifrele astea”, a spus Rogobete.

Românii sunt cei care decontează criza politică și blocajul privind formarea unui nou guvern cu puteri depline. Imposibilitatea Guvernului interimar de a adopta o rectificare bugetară poate genera o serie de efecte negative pentru contribuabili, care se vor resimți în mai multe domenii esențiale.