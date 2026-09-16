Sănătatea rămâne fără bani pentru UPU și Ambulanță. Cseke cere 100 de milioane de lei la rectificare și anunță o „soluție de avarie”

Sănătatea rămâne fără bani pentru UPU și Ambulanță. Cseke cere 100 de milioane de lei la rectificare. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat miercuri că sistemul sanitar are nevoie de aproape 100 de milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile Unităților de Primiri Urgențe și ale serviciilor de ambulanță. Pentru luna octombrie, Ministerul Sănătății va muta bani din interiorul propriului buget, inclusiv din sume prevăzute pentru luna decembrie la programele HIV, transfuzional și „Mamă și copil”. Soluția este însă doar temporară, iar Cseke insistă că problema trebuie rezolvată printr-o rectificare bugetară.

Cseke Attila a revenit asupra problemelor de finanțare din Sănătate și a spus că lipsa unui Guvern cu puteri depline complică situația. El a amintit că interimatul are atribuții limitate și că, deși ar fi trebuit să dureze doar câteva săptămâni, România se află deja în a cincea lună în această situație.

Ministrul a spus că a cerut o analiză a componentelor din sistemul de sănătate pentru a vedea unde sunt cele mai urgente probleme și ce măsuri pot fi luate imediat. Pentru luna septembrie, Ministerul Sănătății a găsit soluții în interiorul propriului buget astfel încât finanțarea UPU și a serviciilor de ambulanță să poată fi asigurată până la sfârșitul lunii.

Problema rămâne însă pentru perioada următoare.

„Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie”, a spus Cseke Attila.

Ministrul a explicat că este vorba despre o măsură temporară, care permite funcționarea sistemului pentru moment, dar nu rezolvă lipsa banilor până la sfârșitul anului.

Aproape 100 de milioane de lei lipsesc pentru UPU și Ambulanță

Necesarul calculat de Ministerul Sănătății este de aproximativ 98 de milioane de lei, bani necesari pentru salarii, materiale sanitare și funcționarea serviciilor de urgență și de ambulanță.

Din această sumă, 36 de milioane de lei sunt necesare pentru salariile personalului din UPU, iar alte sume trebuie să acopere materialele sanitare și cheltuielile de funcționare ale unităților de urgență și serviciilor de ambulanță.

Pentru a trece de luna octombrie, Ministerul Sănătății va realoca bani din propriul buget. 56 de milioane de lei vor fi mutați din programele ministerului pentru plata salariilor și a materialelor necesare UPU, iar alte 42 de milioane de lei vor fi folosite pentru celelalte cheltuieli ale unităților de urgență și pentru funcționarea serviciilor de ambulanță.

O parte dintre bani provin din sume care erau prevăzute pentru luna decembrie la programe ale Ministerului Sănătății, între care cele pentru HIV, domeniul transfuzional și „Mamă și copil”, și vor fi folosiți acum pentru UPU și Ambulanță.