Un sat cu 350 de locuitori a votat pentru independență față de Marea Britanie. Ce i-a determinat să organizeze un referendum

Aproximativ 285 de locuitori ai satului au votat pentru independenţă / sursă foto: Getty Images

Satul britanic Piddington, din comitatul Oxford, în sud-estul Angliei, a votat la un referendum simbolic pentru secesiunea faţă de Regatul Unit, ca protest faţă de un plan de găzduire a 1.256 de migranţi ilegali într-o fostă bază militară din zonă, relatează miercuri agenţia EFE, citată de Agerpres.

Aproximativ 285 de locuitori ai satului au votat pentru independenţă la această consultare organizată marţi de consiliul local şi la care rata participării a fost de 92%. Alţi 26 de locuitori au votat împotriva secesiunii, iar un vot a fost nul, conform rezultatelor publicate miercuri.

Referendumul, fără efecte legale, a fost organizat în mod deliberat pe 15 septembrie, zi care coincide cu aniversarea Bătăliei Angliei din 1940, o confruntare majoră între aviaţia britanică şi cea germană în al Doilea Război Mondial.

Iniţiativa a avut ca scop să exprime respingerea locuitorilor faţă de planul guvernului premierului laburist Andy Burnham de a folosi o bază militară dezafectată din apropierea localităţii pentru a găzdui acolo 1.256 de migranţi ilegali, toţi bărbaţi, în timp ce le sunt procesate cererile de azil.

Guvernul de la Londra a propus transformarea unor foste baze militare în tabere de refugiaţi, în locul rezervării hotelurilor în acest scop, aceasta din urmă fiind o practică ce a stârnit proteste de stradă în mai multe oraşe britanice.