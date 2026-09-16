Americanii salvează Uzina Sadu. S-a semnat contractul pentru producția de muniție NATO în România

1 minut de citit Publicat la 11:28 16 Sep 2026 Modificat la 11:34 16 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Uzina Mecanică Sadu a semnat un contract pentru înființarea unei noi fabrici de muniție la Târgu Jiu, în județul Gorj, cu compania americană US Ballistic (USBL) Unitatea urmează să producă muniție NATO de calibrul 155 mm.

Investiția se ridică la 25 de milioane de dolari în următorii cinci ani. Compania americană estimează că va angaja aproximativ 150 de persoane în primii doi ani, numărul angajaților urmând să crească etapizat în următorii patru ani.

„25 de milioane de dolari investiți în următorii 5 ani, 150 de angajați în primii 2 ani, cu o creștere etapizată în următorii 4 ani, investiții în infrastructură, reparații magazii, drumuri, utilități care vor rămâne în proprietatea UM Sadu”, a scris ministrul Apărării, Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook.

Investiția include lucrări importante de infrastructură în incinta uzinei: vor fi reparate magazii, drumuri și rețele de utilități, iar infrastructura realizată va rămâne în proprietatea UM Sadu.

Un alt element al proiectului este transferul de tehnologie, care, potrivit ministrului, va rămâne la Târgu Jiu și va contribui la dezvoltarea capacității industriale a uzinei. Miruță îl descrie drept „un salt imens de tehnologie și de ambiție pentru UM Sadu”.

Pe lângă investiția propriu-zisă, acordul prevede plata unei chirii de aproximativ 20 de milioane de euro către UM Sadu pe o perioadă de zece ani, primul an urmând să fie achitat în avans.

„20 de milioane de euro în plus, chirie pentru UM Sadu în următorii 10 ani, cu plata primului an în avans, acolo unde acum uzina pierdea doar cu paza 500.000 de euro pe an, iar zona devenise o paragină”, mai scrie Miruță.

De ce contează

Muniția de artilerie de 155 mm este calibrul standard NATO și una dintre cele mai căutate categorii de muniție pe fondul războiului din Ucraina, unde consumul de proiectile de artilerie a depășit cu mult capacitatea de producție a Occidentului.

O nouă capacitate de producție în România se înscrie în efortul mai larg al statelor aliate de a-și reface stocurile și de a crește producția internă.

Pentru UM Sadu, care în ultimii ani a funcționat mult sub capacitate, contractul este prezentat de minister drept o revenire în circuitul industriei de apărare.