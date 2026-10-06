Daniela Amodei de la Anthropic spune că antreprenorii ar trebui să plece în vacanță pentru a-și testa potențialii asociați

Daniela Amodei, cofondatoarea și președinta Anthropic, în iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

Dezvoltarea unui startup până la nivelul unui gigant al industriei presupune ca fondatorii să fie pe aceeași lungime de undă în privința atragerii de finanțări, structurii companiei și misiunii generale pe care și-au asumat-o. Daniela Amodei, cofondatoarea și președinta Anthropic, știe acest lucru mai bine decât majoritatea oamenilor. În 2021, ea a lansat compania de inteligență artificială cu un succes spectaculos alături de fratele ei, CEO-ul Dario Amodei, și de alți cinci cofondatori.

Pentru antreprenorii care vor să reproducă acest tip de chimie, Amodei are un truc pentru a identifica partenerii compatibili.

„În loc să înființați o companie împreună, mergeți împreună în vacanță”, a spus Amodei în cadrul unei prezentări susținute la Stanford Graduate School of Business la începutul acestui an, potrivit Fortune. „Împărțiți aceeași cameră. Și apoi întrebați-vă: «Cum a fost?» Iar dacă reacția este: «Doamne, tot ce vreau este să petrec și mai mult timp cu tine», grozav.”

Amodei a continuat: „Dacă reacția este: «Serios? O să am nevoie de o vacanță ca să-mi revin după vacanța asta», atunci poate că nu este alegerea potrivită.”

De când se cunosc și cum se înțeleg cofondatorii Anthropic

Magnata din industria AI spune că a fost „extrem de norocoasă” în ceea ce privește grupul de colegi fondatori de la Anthropic. Iar când vine vorba despre alegerea celei mai bune persoane care să-i fie alături, Amodei caută relații interpersonale solide.

Își cunoaște fratele, Dario Amodei, de când s-a născut, iar unii dintre ceilalți cofondatori au făcut parte din cercul ei profesional timp de 15 ani. În plus, majoritatea lucraseră deja sub conducerea ei sau a fratelui ei pe vremea când toți lucrau la OpenAI.

Antreprenorii de la Anthropic au beneficiat de un cadru deja stabilit pentru modul în care își ofereau feedback unii altora și, lucru important, Amodei spune că se cunoșteau „ca oameni”.

Singura altă componentă esențială este existența unui consens cu privire la ceea ce încearcă să construiască afacerea. Amodei spune că fondatorii Anthropic erau cu toții uniți de dorința de a realiza ceva diferit. Grupul de bază lucrase anterior la OpenAI, dar s-a desprins din companie din diverse motive, inclusiv din cauza unor opinii diferite cu privire la viziunea companiei.

Atunci când au lansat Anthropic, creatorii lui Claude erau „deja în aceeași zonă”, a spus Amodei.

„Dacă te-ai închide într-o cameră cu cofondatorul tău și ați desena sau ați scrie ceea ce încercați să construiți, nu ar trebui să ieșiți de acolo și unul să fi desenat un unicorn, iar celălalt un ornitorinc”, a continuat ea. „Acesta este genul de situație în care crezi că faceți același lucru, dar eu cred că pur și simplu nu se termină bine.”

Cum își aleg antreprenorii cofondatorii - de la teste de stres la exerciții de scriere

Paul Graham, cofondatorul acceleratorului de startup-uri din Silicon Valley Y Combinator, i-a avertizat pe antreprenori să fie atenți atunci când își aleg un cofondator. La fel ca Amodei, el consideră că un caracter bun este extrem de important într-un astfel de parteneriat – iar acest lucru este testat „sever” atunci când apar perioade dificile.

„Ceea ce oamenii și-ar fi dorit să fi luat mai mult în considerare atunci când își alegeau cofondatorii era caracterul și implicarea, nu abilitățile. Acest lucru era valabil în special în cazul startup-urilor care au eșuat”, a scris Graham într-un eseu din 2009. „Lecția: nu-ți alege cofondatori care vor da bir cu fugiții.”

Andy Dunn, cofondator și fost CEO al Bonobos, a prezentat cinci teste concrete pe care antreprenorii ar trebui să le facă împreună cu un potențial partener înainte de a se angaja în „angajamentul intens de a începe o companie împreună”.

Primul este testul stresului, prin exersarea unor conversații dificile. Apoi urmează testul timpului: cei doi ar trebui să petreacă mult timp împreună pentru a crea o legătură, asemenea unor părinți care cresc împreună un „copil” de business.

Partenerii ar trebui, de asemenea, să facă exercițiul rolurilor, stabilind clar cine va face ce și cum se vor schimba responsabilitățile și deciziile pe măsură ce compania se dezvoltă.

Iar testul „când lucrurile merg prost” ar trebui să stabilească un plan pentru eventualele plecări inevitabile ale unuia dintre fondatori.

„Tratați relația ca pe o căsătorie”

În cele din urmă, Dunn recomandă analizarea diferențelor dintre cei doi pentru a se asigura că nu sunt prea asemănători - „seturi de abilități foarte diferite” sunt esențiale.

„Trebuie să petreceți suficient timp împreună și în plan social, să vă cunoașteți prietenii și persoanele dragi și să tratați relația ca pe o căsătorie”, a scris Dunn pentru Fortune în 2024.

Jeff Rosenthal, cofondatorul fondului de capital de risc CIV, și partenerul său de afaceri, Patrick Maloney, și-au dat unul altuia câte un test înainte de a se arunca cu totul în afacere.

Înainte de a crea CIV, o platformă de investiții care investește în companii de tehnologie și contribuie la dezvoltarea lor, cei doi s-au așezat la masă și și-au testat dinamica printr-un exercițiu scris.

Fiecare și-a prezentat în scris viziunea asupra companiei – de la programul de lucru până la perspectiva asupra afacerii – și și-au schimbat notițele „ca niște prieteni care își scriu scrisori”, pentru a se asigura că „nimic nu s-a pierdut în traducere”.

„Am vrut să ne asigurăm că suntem aliniați în privința viziunii pentru tipul de companie pe care urma să o construim, a tipului de cultură pe care ni-l doream și a așteptărilor pe care le aveam unul de la celălalt”, a declarat Rosenthal pentru Business Insider anul trecut. „Și nu voiam să lăsăm nimic nespus.”