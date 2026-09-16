Licitaţie pentru modernizarea și închirierea saloanelor Business din Aeroportul Otopeni. Contractul e estimat la 400.000 de euro

Licitaţie pentru modernizarea și închirierea saloanelor Business din Aeroportul Otopeni. Contractul e estimat la 400.000 de euro. FOTO: Profimedia Images

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia pentru închirierea şi modernizarea noilor Business Lounge-uri din Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, un contract estimat la aproape 400.000 de euro.



Potrivit unui comunicat al CNAB, licitaţia vizează două Saloane Business Premium, cu o suprafaţă totală de 608,80 metri pătraţi, amplasate în terminalul "Plecări" al aeroportului - unul în zona Schengen, celălalt în non-Schengen.



Valoarea estimată pentru închirierea salonului din zona Schengen, cu o suprafaţă de 366,5 metri pătraţi, este de 750 euro/mp/lună, iar pentru salonul din zona non-Schengen ajunge la 500 de euro/mp/lună, au precizat reprezentanţii CNAB, la solicitarea Agerpres. Practic, CNAB ar încasa lunar peste 396.000 euro de la cei care închiriază saloanele şi le modernizează.



Companiile interesate pot depune oferte fie pentru unul dintre spaţii, fie pentru ambele, în cadrul unor contracte pe termen lung, cu durata de 10 ani, care permit investiţii solide pentru modernizarea Saloanelor Business, considerate a fi spaţiile comerciale cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din sectorul aeroportuar din România.



Procesul de atribuire se va desfăşura printr-o competiţie transparentă, organizată la Bursa Română de Mărfuri, iar participanţii au posibilitatea să vizioneze în prealabil spaţiile dedicate viitoarelor lounge-uri, se precizează în comunicat.



"Această licitaţie este parte integrantă a unui program amplu de modernizare a ofertei comerciale a Aeroportului 'Henri Coandă'. Ne dorim ca fiecare Business Lounge să ofere pasagerilor o experienţă distinctă, prin servicii de nivel superior şi facilităţi adaptate celor mai moderne criterii de calitate", a precizat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, citat în comunicat.



Prin acest demers, Aeroportul "Henri Coandă" îşi propune să ridice standardele în materie de design, confort şi servicii premium, consolidându-şi poziţia de hub regional şi principală poartă de acces aerian a României.



Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti concentrează peste 70% din traficul de pasageri din România. În anul 2025, prin aeroport au trecut peste 17 milioane de pasageri, iar în perioada ianuarie - august 2026, prin Aeroportul "Henri Coandă" au fost procesaţi 11,2 milioane pasageri.



În prezent, aeroportul asigură conexiuni cu 156 de aeroporturi din lume. Principalele destinaţii, în funcţie de numărul de pasageri, sunt: Londra, Istanbul, Roma, Paris, Viena, Amsterdam, Madrid, Milano şi Bruxelles