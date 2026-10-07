Antena 3 CNN Economic Facturile la energia electrică se scumpesc chiar din octombrie. Există 3 scenarii privind costurile: vom plăti cu 50-100 de lei în plus

Facturile la energia electrică se scumpesc chiar din octombrie. Există 3 scenarii privind costurile: vom plăti cu 50-100 de lei în plus

Andra Oancea
4 minute de citit Publicat la 12:17 07 Oct 2026 Modificat la 12:17 07 Oct 2026
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bărbat seține de cap când vede facturile la energie
Ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în această toamnă, vor fi mai mari cu aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA. Foto: Getty Images

Asociația Energia Inteligentă (AEI) a revizuit estimările privind costul energiei electrice pentru această toamnă. Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, a prezentat cele trei scenarii la Antena 3 CNN: în cel mai optimist facturile vor crește, începând cu luna octombrie, cu doar 50 de lei, iar cea mai sumbră prognoză arată costuri cu 100 de lei mai mari. Prelungirea stării de alertă pe piața de energie electrică, scumpirea gazelor și deprecierea leului în raport cu euro au determinat revizuirea în creștere a estimărilor privind prețul energiei pentru cel puțin șase luni. 

Astfel, potrivit AEI, ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în această toamnă, vor fi mai mari cu aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025.

„Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani/kWh”, a precizat asociația. 

În realizarea scenariilor privind costul energiei electrice, reperul central al AEI este +0,37lei/kWh, după cum urmează: 

  • Scenariul favorabil presupune achiziții încă avantajoase și riscuri reduse: majorare de 0,25 lei/kWh, până la 1,55 lei/kWh, ceea ce înseamnă o creștere de 16%. Pentru un consum de 200 kWh/lună, costul în plus ar fi de 50 de lei/lună; 
  • Scenariul central presupune o reînnoire semnificativă a achizițiilor: majorare de 0,37 lei/kWh, până la 1,67 lei/kWh, echivalentă cu o creștere de 22%. La un consum de 200 kWh/lună, factura ar crește cu 74 de lei/lună;
  • Scenariul tensionat presupune o expunere mare la piață și protecție costisitoare: majorare de 0,50 lei/kWh, până la 1,80 lei/kWh, ceea ce ar reprezenta o creștere de 27%. Pentru un consum de 200 kWh/lună, facturile ar crește cu 100 de lei/lună;

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat la Antena 3 CNN de ce a fost revizuit în creștere prețul energiei. 

„Am revizuit estimările pe care le-am avut în luna august. Practic atunci aveam o serie de crize care se prefigurau, dar ulterior lucrurile au explodat și au apărut mult mai multe elemente noi, inclusiv prelungirea mult peste orice previziune a nefuncționării reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă. 

În același timp, consumurile foarte mari de energie electrică din import care s-au derulat în această perioadă și care probabil se vor relua și în continuare.

Prețurile extrem de mari pe care le vedem în momentul de față pe piața energiei electrice, toate astea ne-au făcut să revizuim prognozele din luna august și într-adevăr să venim cu o serie de prognoze care sunt în creștere: 16% cel mai optimist scenariu, 22% scenariu, să spunem central și 27% un scenariu maximal”, a spus expertul în energie. 

Chisăliță a adăugat că noile oferte cu prețuri mai mari per kWh vor ajunge la consumatori cel mai probabil chiar în luna octombrie. „Cel mai probabil vor primi oferte mai mari în limita a ceea ce am reușit noi să prognozăm”, a spus el. r primi oferte mai mari în limita a ceea ce am reușit noi să prognozăm bun.

Cel puțin șase luni, prețurile nu vor scădea, a mai spus Chisăliță. 

„Cel puțin șase luni prognoza pe care am dat-o noi este valabilă. Bineînțeles, în funcție de eventualele evoluții pe care le vom vedea în perioada următoare o să facem o revizuire în plus sau în minus”, a explicat președintele AEI. 

Asociația Energia Inteligentă a arătat și din ce se compune majorarea estimată a prețului la energia electrică: 

  • Achiziții la termen mai scumpe: ipoteza este că 65% din energie este achiziționată la termen, iar costul crește, ilustrativ, de la 650 la 850 de lei/MWh. Impactul estimat este de +0,157 lei/kWh, reprezentând 43% din majorarea centrală;
  • Energie spot mai scumpă: pentru restul de 35% din energie, este presupusă o creștere medie de aproximativ 214 lei/MWh pe perioada viitoare de livrare. Impactul este de +0,091 lei/kWh, respectiv 25%;
  • Consum concentrat în ore scumpe: costul suplimentar al profilului de consum casnic față de energia în bandă, necuprins în primele două categorii, adaugă +0,024 lei/kWh, adică 7%; 
  • Echilibrare și ajustări intrazilnice: este estimată o creștere suplimentară de 8 lei/MWh pentru întregul consum, cu un impact de +0,010 lei/kWh, respectiv 3%;
  • Recuperarea pierderilor din 2026, inclusiv nelivrările SNN: sunt repartizați 15 lei/MWh pe volumul viitor, fiind excluse despăgubirile primite și costurile deja recuperate. Impactul este de +0,018 lei/kWh, adică 5%;
  • Primă de risc pentru volatilitatea angro: se adaugă un supliment de 10 lei/MWh, peste riscul deja inclus în achiziții. Impactul este de +0,012 lei/kWh, respectiv 3%;
  • Primă de risc pentru nelivrare și înlocuirea contractelor: supliment de 8 lei/MWh, cu un impact de +0,010 lei/kWh, adică 3%;
  • Primă de risc pentru profil și dezechilibre viitoare: supliment de 5 lei/MWh, distinct de costul estimat al echilibrării. Impactul este de +0,006 lei/kWh, respectiv 2%.
  • Primă de risc valutar și de modificare a regulilor: supliment de 2 lei/MWh, cu un impact de +0,002 lei/kWh, adică 1%;
  • Finanțarea garanțiilor și a capitalului de lucru: supliment de 7 lei/MWh, care adaugă +0,008 lei/kWh, respectiv 2%;
  • Transport, distribuție și servicii de sistem: creștere cumulată estimată la 20 de lei/MWh, care diferă în funcție de zonă. Impactul este de +0,024 lei/kWh, adică 7%.
  • Curs valutar: cursul valutar a crescut cu 18 bani în primele nouă luni ale anului 2026, însă ponderea importurilor nete este de aproximativ 5%. Impactul estimat este de +0,009 lei/kWh, respectiv 1%;

Așadar, luând toate cele de mai sus în calcul, impactul cumulat este estimat la aproximativ 300 de lei/MWh fără TVA, respectiv +0,372 lei/kWh cu TVA.

 
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Etichete: Dumitru Chisăliță facturi la energie preț energie

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