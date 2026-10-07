Facturile la energia electrică se scumpesc chiar din octombrie. Există 3 scenarii privind costurile: vom plăti cu 50-100 de lei în plus

Ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în această toamnă, vor fi mai mari cu aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA. Foto: Getty Images

Asociația Energia Inteligentă (AEI) a revizuit estimările privind costul energiei electrice pentru această toamnă. Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, a prezentat cele trei scenarii la Antena 3 CNN: în cel mai optimist facturile vor crește, începând cu luna octombrie, cu doar 50 de lei, iar cea mai sumbră prognoză arată costuri cu 100 de lei mai mari. Prelungirea stării de alertă pe piața de energie electrică, scumpirea gazelor și deprecierea leului în raport cu euro au determinat revizuirea în creștere a estimărilor privind prețul energiei pentru cel puțin șase luni.

Astfel, potrivit AEI, ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în această toamnă, vor fi mai mari cu aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025.

„Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani/kWh”, a precizat asociația.

În realizarea scenariilor privind costul energiei electrice, reperul central al AEI este +0,37lei/kWh, după cum urmează:

Scenariul favorabil presupune achiziții încă avantajoase și riscuri reduse: majorare de 0,25 lei/kWh, până la 1,55 lei/kWh, ceea ce înseamnă o creștere de 16%. Pentru un consum de 200 kWh/lună, costul în plus ar fi de 50 de lei/lună;

presupune achiziții încă avantajoase și riscuri reduse: majorare de 0,25 lei/kWh, până la 1,55 lei/kWh, ceea ce înseamnă o creștere de 16%. Pentru un consum de 200 kWh/lună, costul în plus ar fi de 50 de lei/lună; Scenariul central presupune o reînnoire semnificativă a achizițiilor: majorare de 0,37 lei/kWh, până la 1,67 lei/kWh, echivalentă cu o creștere de 22%. La un consum de 200 kWh/lună, factura ar crește cu 74 de lei/lună;

presupune o reînnoire semnificativă a achizițiilor: majorare de 0,37 lei/kWh, până la 1,67 lei/kWh, echivalentă cu o creștere de 22%. La un consum de 200 kWh/lună, factura ar crește cu 74 de lei/lună; Scenariul tensionat presupune o expunere mare la piață și protecție costisitoare: majorare de 0,50 lei/kWh, până la 1,80 lei/kWh, ceea ce ar reprezenta o creștere de 27%. Pentru un consum de 200 kWh/lună, facturile ar crește cu 100 de lei/lună;

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat la Antena 3 CNN de ce a fost revizuit în creștere prețul energiei.

„Am revizuit estimările pe care le-am avut în luna august. Practic atunci aveam o serie de crize care se prefigurau, dar ulterior lucrurile au explodat și au apărut mult mai multe elemente noi, inclusiv prelungirea mult peste orice previziune a nefuncționării reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă.

În același timp, consumurile foarte mari de energie electrică din import care s-au derulat în această perioadă și care probabil se vor relua și în continuare.

Prețurile extrem de mari pe care le vedem în momentul de față pe piața energiei electrice, toate astea ne-au făcut să revizuim prognozele din luna august și într-adevăr să venim cu o serie de prognoze care sunt în creștere: 16% cel mai optimist scenariu, 22% scenariu, să spunem central și 27% un scenariu maximal”, a spus expertul în energie.

Chisăliță a adăugat că noile oferte cu prețuri mai mari per kWh vor ajunge la consumatori cel mai probabil chiar în luna octombrie. „Cel mai probabil vor primi oferte mai mari în limita a ceea ce am reușit noi să prognozăm”, a spus el. r primi oferte mai mari în limita a ceea ce am reușit noi să prognozăm bun.

Cel puțin șase luni, prețurile nu vor scădea, a mai spus Chisăliță.

„Cel puțin șase luni prognoza pe care am dat-o noi este valabilă. Bineînțeles, în funcție de eventualele evoluții pe care le vom vedea în perioada următoare o să facem o revizuire în plus sau în minus”, a explicat președintele AEI.

Asociația Energia Inteligentă a arătat și din ce se compune majorarea estimată a prețului la energia electrică: