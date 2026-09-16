DNA anchetează posibile șpăgi primite de șeful ITM. Mai multe persoane, surprinse cu pungi și cutii la mașina lui Dantes Nicolae Bratu

Procurorii au solicitat, de asemenea, documentele emise de Inspecția Muncii. FOTO: Mediaflux.ro

DNA s-a autosesizat în cazul lui Dantes Nicolae Bratu, revenit la începutul lunii septembrie în funcția de inspector general al Inspecției Muncii. El a fost surprins de reporterii Mediaflux, la doar opt zile de la reinstalarea sa în funcție, în timp ce mai multe bunuri erau încărcate în mașina sa de serviciu după o întâlnire cu șefii și adjuncții inspectoratelor teritoriale din țară. Imaginile au surprins mai multe momente în care plase și cutii sunt aduse la mașina oficialului și preluate de șoferul acestuia. Printre bunurile prezentate în material se numără vin spumant, o sticlă de țuică de cinci litri și produse alimentare. În urma dezvăluirilor, procurorii DNA au deschis un dosar in rem.

În ordonanța procurorilor se precizează că dosarul a fost format „prin sesizare din oficiu, ca urmare a informațiilor apărute în online”. Procurorul arată, de asemenea, că, având în vedere informațiile prezentate, documentele aflate în posesia Inspecției Muncii „pot servi ca mijloc de probă”.

DNA a dispus ca Inspecția Muncii să transmită identitatea și datele de contact ale persoanelor care apar în reportaj, în special ale celor indicate drept „șoferul lui Bratu”, precum și ale „șefilor ITM și șefilor adjuncți ITM” din structurile teritoriale menționate în material, inclusiv cele din Călărași, Timișoara și Constanța.

Procurorii au solicitat, de asemenea, documentele emise de Inspecția Muncii, prin departamentul de resurse umane, privind ordinele și deciziile de numire, încetare a funcției și alte acte similare. DNA cere și documentele emise de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în cazul în care acestea se află în posesia Inspecției Muncii, referitoare la funcțiile de inspector general de stat, inspectori generali adjuncți, inspectori șefi și inspectori șefi adjuncți din structurile teritoriale.

Ce a declanșat ancheta procurorilor

În imaginile Mediaflux se vede cum, după finalul ședinței, rând pe rând mai multe persoane aduc cadouri la mașina de serviciu a lui Dantes Nicolae Bratu. Bunurile au fost preluate de șoferul acestuia și încărcate în mașină.

Într-unul dintre cele patru momente surprinse foto și video de reporterii Mediaflux, Dantes Nicolae Bratu se afla în mașină, pe scaunul din dreapta. Acesta a discutat cu una dintre persoanele care a adus o cutie. Printre bunurile surprinse în imagini se numără vin spumant, o sticlă de țuică de cinci litri, produse alimentare în pungi frigorifice și alte bunuri aflate în plase și cutii.

Întâlnirea de lucru a Inspecției Muncii a avut loc pe 10 septembrie, la ora 10:00, la sediul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. La întâlnire au participat șefi și șefi adjuncți ai inspectoratelor teritoriale din țară, care au venit inclusiv cu mașini de serviciu. La reuniune au fost prezenți și Constantin Bujor, șeful ITM București, precum și Derzsi Ákos, secretar de stat în Ministerul Muncii. De asemenea, a fost prezent și Costel Grojdea, șeful ITM Iași. Potrivit materialului Mediaflux, acesta a venit la reuniune cu o mașină Dacia Duster de serviciu.

După încheierea ședinței, șoferul lui Dantes Nicolae Bratu a scos mașina din parcarea universității și a oprit în apropierea intrării în instituție.

Primul moment surprins de reporterii Mediaflux a avut loc în fața Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. Nicolae Dumitru, inspectorul șef al ITM Călărași, a venit cu o plasă și i-a înmânat-o șoferului lui Bratu. În acel moment, Dantes Nicolae Bratu se afla la câțiva metri distanță.

După ce a încărcat plasa adusă de reprezentantul ITM Călărași, șoferul a dus din nou mașina în parcare. La câteva minute, reprezentanții ITM Timiș au venit cu alte bunuri.

Antonio Bădescu, inspector șef adjunct Relații de Muncă la ITM Timiș, și Rolf Athalvin Lupu, inspector șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă la ITM Timiș, au parcat un autoturism Jaguar lângă mașina lui Bratu și au scos din acesta două plase mari. Plasele au fost încărcate în portbagajul mașinii lui Dantes Nicolae Bratu.

După încărcarea plaselor, șoferul lui Bratu a dat mâna cu cei doi reprezentanți ai ITM Timiș, apoi l-a așteptat pe Dantes Nicolae Bratu să urce în mașină și a plecat.

Ulterior, mașina a oprit la câțiva metri de parcare pentru a fi încărcată o altă cutie, fără inscripții. Potrivit materialului Mediaflux, nu este precizat ce se afla în cutie și nici identitatea persoanei care a adus-o. Acesta este momentul în care Dantes Nicolae Bratu se afla deja în mașină.

După primirea cutiei, Dantes Nicolae Bratu a fost transportat de șoferul său pe o stradă din spatele Universității „Dimitrie Cantemir”, unde s-a întâlnit cu Derzsi Ákos, secretar de stat în Ministerul Muncii, și Constantin Bujor, șeful ITM București.

După această întâlnire, Dantes Nicolae Bratu a fost lăsat în zonă, în fața unui bloc, iar șoferul a plecat cu mașina.

Ultimul moment prezentat de reporterii Mediaflux a avut loc în cazul ITM Constanța. Un șofer al instituției, venit la București cu o mașină Dacia Duster de serviciu, a adus mai multe bunuri.

Potrivit materialului, acesta a lăsat o cutie de vin spumant de la podgoriile Silvania, o sticlă de țuică de cinci litri și două plase frigorifice cu produse alimentare.