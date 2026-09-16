„Miliardarul fără chip”, Dragoș Dobrescu, își muta "grupul de la Monaco" în Qatar. România s-a trezit cu o cameră de comerț paralelă

Dragoș Dobrescu este considerat liderul grupării afacisto-politice „Monaco”. FOTO: Jurnalul.ro

Controversatul om de afaceri Dragoș Dobrescu, cunoscut în presa română drept „miliardarul fără chip”, a înființat la Doha o structură distinctă de Camera de Comerț și Industrie a României, care își propune să dezvolte relațiile comerciale dintre România și Qatar, potrivit unei anchete publicate de Jurnalul.ro.

Potrivit sursei citate, investitorul imobiliar Dragoș Dobrescu este considerat liderul grupării de afaceristi și politicieni supranumită „grupul de la Monaco”. El deține grupul de firme Monolit, prin care controlează mai multe clădiri de birouri din București.

În conducerea noii entități, denumită Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale România – Qatar (UBCCR Qatar), se află și Ramona Mănescu, fost ministru al Afacerilor Externe și al Transporturilor și soția fostului primar al Sectorului 6, Rareș Mănescu. Organizația funcționează separat de CCIR, care precizează că nu are nicio legătură cu aceasta, nu a participat la înființarea ei și nu i-a acordat niciun mandat.

Entitatea are sediul în Doha și este înregistrată oficial sub numele UBCCR Qatar LLC (G). Potrivit site-ului propriu, organizația urmărește să faciliteze accesul companiilor românești pe piața din Qatar și să promoveze în această țară oportunitățile de investiții din România. UBCCR Qatar anunță că va organiza întâlniri între companii, delegații economice și evenimente B2B și va facilita schimbul de informații și contactele dintre mediul privat și instituțiile relevante din România și Qatar.

Pe site-ul organizației sunt menționați cinci membri asociați: Inception Elite, Monolit, Vitalitas, Dracula Land și Casa de Avocatură Bradu Neagu și Asociații. Cel puțin trei dintre aceste entități asociate sunt controlate direct de Dragoș Dobrescu.

Din datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Dobrescu figurează ca asociat sau reprezentant al asociaților în companiile Snagov Residence SRL, Dracula Land Media SRL, Dracula Land Fashion District SRL, Citadel Capital Partners SRL, Monolit Development SRL, Premier Imobiliar Activ SRL, Otto Vending Consulting SRL (dizolvată), Daria Practic Sport SRL (lichidată), Europrest Invest SRL, Black Gold Power SRL, Global Invest Group Societate de Investiții în Dezvoltare SA (lichidată) și Monolit Park Towers SRL.

Dracula Land, unul dintre asociații UBCCR Qatar LLC, este prezentat drept un megaproiect de peste 1 miliard de euro, care va fi construit lângă București. Proiectul include un parc tematic, hoteluri, o arenă, un metavers și o criptomonedă proprie, într-un concept prezentat drept unic în Europa. Investiția preconizată se ridică la peste 1 miliard de euro.

CCIR: Nu există relații între instituție și noua entitate

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a transmis că înființarea organizației de la Doha nu a fost organizată, inițiată, coordonată sau desfășurată prin intermediul CCIR. Instituția precizează că nu a fost parte în acest demers, nu a delegat reprezentanți și nu a acordat mandat sau sprijin internațional, logistic ori financiar pentru înființarea organizației.

CCIR mai transmite că Dragoș Dobrescu nu a fost desemnat, propus sau ales cu sprijinul instituției și că acesta nu a acționat în numele sau pe seama CCIR. De asemenea, Camera de Comerț și Industrie a României precizează că între instituție și UBCCR Qatar nu există raporturi de afiliere, subordonare, coordonare sau reprezentare reciprocă.

Ramona Mănescu, vicepreședinte al organizației

Potrivit site-ului UBCCR Qatar, Dragoș Dobrescu este membru fondator, președinte și director, Ramona Mănescu este membru fondator, vicepreședinte și director, iar George Mihai Zărnescu este membru fondator și director executiv și senator. Ramona Mănescu este, de asemenea, fondatoarea și președinta Inception Elite Group din Qatar, una dintre entitățile asociate UBCCR Qatar.

Numele lui Dragoș Dobrescu este asociat de presa de investigație cu așa-numitul „Grup de la Monaco”, o grupare informală de oameni de afaceri și politicieni ale cărei legături au fost relatate în mai multe investigații. Printre persoanele indicate de presă ca făcând parte din această grupare se numără Radu Dimofte, Gabriel „Puiu” Popoviciu, Gheorghe „Bebe” Ionescu, Radu Budeanu, Adriean Videanu și partenerul său de afaceri Raul Doicescu, de la Bog'Art, Rareș Mănescu, Sorin Blejnar, Codruț Marta, în prezent dispărut, Elan Schwartzenberg, Ion Țiriac, frații Bogdan și Constantin Buzăianu, Dan Petrescu, asociat în afacerile familiei Țiriac, Nicolae Dumitru, zis „Niro”, Cristian Burci, Carmen Adamescu, Cătălin Voloșeniuc, fiul fostului director al Bancorex Vasile Voloșeniuc, precum și Bobby Păunescu.

Numele lui Dobrescu a apărut în acest context în investigații privind afaceri imobiliare și tranzacții cu drepturi litigioase asupra unor terenuri. RISE Project a relatat despre implicarea lui în astfel de operațiuni și despre conexiunile dintre oameni de afaceri din „Grupul de la Monaco” și persoane din administrația publică.

Omul de afaceri a scăpat recent, prin intervenirea prescripției răspunderii penale, de un dosar în care fusese acuzat de trafic de influență. Procurorii susțineau că Dobrescu ar fi cerut un milion de euro constructorului unei secțiuni a magistralei de metrou din Drumul Taberei și că ar fi primit 100.000 de euro pentru a interveni pe lângă Rareș Mănescu, fost primar al Sectorului 6, pentru urgentarea unor autorizații.

Dosarul închis prin prescripție capătă o relevanță aparte în contextul noii entități înființate de Dobrescu la Doha, în conducerea căreia se află Ramona Mănescu, soția fostului primar al Sectorului 6.

Citiți investigația completă pe jurnalul.ro