Institutul "C.C. Iliescu" nu mai amână operațiile. Spitalul a primit banii de care avea nevoie

<1 minut de citit Publicat la 11:08 16 Sep 2026 Modificat la 11:10 16 Sep 2026

Institutul "C.C. Iliescu" nu mai amână operațiile. Spitalul a primit banii de care avea nevoie. Sursă foto: Getty Images

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” a anunțat că nu mai amână operațiile, așa cum a anunțat, deoarece a primit banii necesari pentru materiale sanitare și medicamente.

Institutul anunțase că va amâna operațiile începând de vineri, din lipsă de fonduri.

Conducerea spitalului a fost la Casa de Asigurări București.

Institutul C.C. Iliescu este una dintre instituțiile sanitare care anunțase că se confruntă cu lipsuri mari atât la medicamente, cât și la materiale pentru cardiologie, chirurgia cardiovasculară și ATI.

Mai multe spitale din România se confruntă cu probleme tot mai grave în urma întârzierii rectificării bugetare, care ar urma să asigure fondurile necesare pentru continuarea activității. În unele unități, lipsurile de medicamente și materiale medicale încep să afecteze direct activitatea.

Problema apare în contextul situației extrem de grave în unitățile de primiri urgențe din Capitală, unde mai multe spitale au ajuns să aibă stocuri critice sau chiar zero de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei banilor.

Sunt afectate unitățile de primiri urgențe de la spitalele Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca. Situația ar putea deveni dificilă și în spitalele de copii, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu, dacă acestea nu vor primi fondurile necesare.