Oierii au dormit pe iarbă sau în mașini, în Piața Victoriei. Amenință că nu vor pleca din București până nu li se rezolvă problemele

Oierii au dormit în Piața Victoriei. FOTO: Antena 3 CNN

Ciobanii care au participat la protestul de marți au rămas peste noapte în centrul Capitalei și spun că nu vor pleca din București până când problemele lor nu vor fi rezolvate. Unii dintre ei au dormit în Piața Victoriei.

Reporter: Cât mai rămâneți? Mai dormiți aici?

Cioban: Da, cât este nevoie. Depinde de ce o să se rezolve astăzi.

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Cioban: Am văzut într-o filmare oi care zburdau înainte să le bage să le omoare. Păi, oile alea, când zburdau, sunt oi bolnave?

Reporter: Cum a fost noaptea petrecută în Piața Victoriei?

Cioban: Foarte bine, că noi suntem învățați. Dacă e nevoie, rămânem.

Cioban: Deocamdată, niciun rezultat. Ce s-a întâmplat ieri, urât din partea golanilor care s-au infiltrat printre noi și au început, instigatorii ăștia la violență, să dea cu bolovani.

Oierii s-au dezis de protestul violent din fața Guvernului și l-au acuzat pe Ioan Sterp, cunoscut drept Ciobanul Ionică, că a organizat manifestația. „Nu știm cu cine a luat această decizie și a refuzat autorizarea protestului”, a transmis Federația ROMOVIS.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Sterp s-a apărat spunând că fermierii nu au venit la București ca să se bată cu jandarmii, ci au fost persoane care s-au infiltrat în mjlocul lor și au deturnat protestul. Totuși, acesta a anunțat că fermierii nu au de gând să plece din Capitală și a amenințat că vor bloca „toată România”, dacă revendicările lor nu sunt îndeplinite.

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine din Români (ROMOVIS) a anunțat, marți seara, într-un comunicat de presă că deși nemulțumirea oierilor este justificată, federația nu a organizat acest protest.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe marți după-amiază. Protestatarii au încercat să forțeze intrarea în guvern, au rănit un jandarm și au încercat să distrugă o mașină a Jandarmeriei. Ei au fost respinși, în cele din urmă, de forțele de ordine, care au folosit masiv gaze lacrimogene.

După câteva ore de calm, violențele au fost reluate, după ce mai multe persoane au început să arunce cu pietre, bâte, bucăți smulse din borduri și din șinele de tramvai în jandarmi. 47 de manifestanți violenți au fost reținuți până la această oră, inclusiv liderul instigatorilor.