Zelenski anunță că Ucraina a testat cu succes o nouă armă anti-dronă: "93% dintre dronele rusești au fost interceptate"

1 minut de citit Publicat la 09:40 16 Sep 2026 Modificat la 09:50 16 Sep 2026

Armata ucraineană a anunțat pe Facebook că forțele sale au doborât 187 de ținte aeriene în timpul nopții. Foto: Getty Images

Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina testează o nouă armă pentru interceptarea dronelor și că, în timpul nopții, a înregistrat o interceptare reușită, potrivit Reuters.

„O altă dezvoltare se află în etapa de testare. Este o dezvoltare ucraineană și a înregistrat o lovitură, «Shahed-ul» a fost distrus”, a declarat Zelenski în discursul său video de marți seară, referindu-se la dronele de concepție iraniană cu care armata ucraineană se confruntă.

„Dar mai sunt câteva aspecte tehnice care trebuie îmbunătățite. Mai avem nevoie de puțin timp. Lucrările altor dezvoltatori continuă.”

Armata ucraineană a anunțat pe Facebook că forțele sale au doborât 187 de ținte aeriene în timpul nopții.

În declarația sa, Zelenski a spus că 93% dintre toate dronele rusești au fost interceptate în timpul nopții.

„Este semnificativ. Dar, desigur, este nevoie de mai mult”, a spus el.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, Ucraina și-a dezvoltat rapid tehnologia anti-dronă și oferă acum expertiza sa altor țări, inclusiv unora din Orientul Mijlociu care s-au confruntat cu atacuri iraniene.

Ucraina s-a concentrat pe dezvoltarea unor drone-interceptor, ca mijloc eficient și mai ieftin de interceptare a dronelor.

Forțele ucrainene au întâmpinat mai multe dificultăți în doborârea rachetelor balistice rusești și le-au cerut aliaților occidentali să intensifice furnizarea de interceptoare. Kievul face, de asemenea, presiuni pentru dezvoltarea rapidă a unui sistem european de apărare antiaeriană, cunoscut sub numele de Freyja.

Anunțul vine în contextul în care rușii au încercat de două ori, în cursul acestei săptămâni, să atace cu drone avionul în care se afla Volodimir Zelenski.