Proteste în „Triunghiul Puterii” din Sofia. Bulgarii cer demisia lui Radev și îl acuză că urmărește o "dependență periculoasă de Rusia"

2 minute de citit Publicat la 10:07 16 Sep 2026 Modificat la 10:10 16 Sep 2026

Bulgarii cer demisia lui Radev și îl acuză că urmărește o "dependență periculoasă de Rusia". FOTO: Profimedia Images

Sute de protestatari s-au adunat marți seară în centrul Sofiei pentru a cere demisia guvernului condus de premierul Rumen Radev, scrie Novinite. Manifestanții au reclamat deficitul bugetar, creșterea datoriei externe, corupție, criminalitatea organizată, violența în rândul tinerilor și politica executivului față de Rusia.

Protestul a avut loc în așa-numitul "Triunghi al Puterii", zona cuprinsă între Parlament, Președinție și Consiliul de Miniștri.

Manifestația a fost organizată de activistul Manol Glishev și de asociația civică BOETS. Organizatorii au cerut și convocarea de alegeri anticipate și au anunțat că intenționează să continue protestele pe durata iernii.

Protestatarii au acuzat guvernul că urmărește o "dependență periculoasă de Rusia", despre care susțin că amenință securitatea națională și afectează relațiile Bulgariei cu partenerii săi din Uniunea Europeană. Printre nemulțumiri s-au numărat și ceea ce organizatorii consideră a fi lipsa unor măsuri suficiente împotriva criminalității organizate, precum și intensificarea violenței în rândul tinerilor, fără sancțiuni adecvate.

Situația de la Televiziunea Națională Bulgară (BNT) a fost, de asemenea, invocată în mod expres de protestatari. Aceștia au acuzat guvernul că transformă BNT într-un instrument de propagandă politică, comparând postul cu fostul ziar comunist "Rabotnichesko Delo".

Glishev a declarat că guvernul ar fi trebuit deja să fie înlăturat și a anticipat o intensificare a protestelor în următoarele luni. "Vom continua să protestăm până când vor fi organizate alegeri anticipate", a declarat el, potrivit BTA.

În timpul manifestației, protestatarii au scandat "Demisia", "Comuniștii, afară", "Bulgaria", vVictorie" și vSlavă Ucrainei". În mulțime au fost arborate steaguri ale Bulgariei, Ucrainei și Uniunii Europene.

Glishev a criticat și politica guvernului în privința războiului din Ucraina, susținând că acesta ar trebui denumit război, și nu doar conflict. El a pus sub semnul întrebării declarațiile președintelui Radev și ale vicepreședintei Iliana Iotova potrivit cărora războiul nu poate fi soluționat prin mijloace militare.

Alți vorbitori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la apartenența Bulgariei la NATO și UE, sistemul de taxare și mediul economic din țară. Glishev a susținut că politicile guvernului determină companiile străine să părăsească Bulgaria și a acuzat cabinetul de legături cu Rusia. BTA a relatat că acesta a menționat în mod specific Bosch și Takeaway printre companiile despre care a afirmat că părăsesc țara.

Organizatorii au criticat, de asemenea, guvernul pentru închiderea planificată a Comisiei pentru Dosare și pentru lipsa finanțării necesare unui spital pentru copii. Aceștia au ridicat întrebări cu privire la grațierea traficanților de droguri și au cerut o mai mare responsabilizare a instituțiilor statului.

Traficul rutier din Piața Independenței a fost blocat timp de aproximativ două ore în timpul protestului. Manifestația s-a încheiat la scurt timp după ora 21:00, când circulația a fost reluată.

Organizatorii au descris manifestația drept cel mai mare protest față de guvernul Radev de la preluarea mandatului, în timp ce BNT a descris-o drept al doilea protest de acest fel. Organizatorii au anunțat că manifestațiile vor continua pe durata iernii.