Zelenski acuză Coreea de Sud că l-a ajutat pe Putin să treacă peste criza petrolieră, după bombardamente cu drone lansate de Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Getty Images

Ucraina a acuzat marți Coreea de Sud că a furnizat Rusiei transporturi de combustibil care au ajutat regimul președintelui Vladimir Putin să compenseze pierderea capacității de rafinare în urma atacurilor cu drone lansate de Kiev, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cotidianul britanic The Guardian a relatat, pe baza înregistrărilor portuare și a datelor de urmărire a navelor, că 176.000 de tone de produse petroliere au fost transportate în Rusia prin Coreea de Sud în lunile iulie și august.

Aceste transporturi "sunt în totală neconcordanță" cu politica de sancțiuni a Seulului, a declarat Vladislav Vlasiuk, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

"Transporturile au început exact atunci când atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au redus volumele de rafinare și au provocat o penurie de combustibil în Rusia. Cu alte cuvinte, importurile din Coreea de Sud au ajutat Rusia să atenueze consecințele pierderii propriei capacități de rafinare", a scris Vlasiuk într-un mesaj pe rețelele sociale.

El a menționat că transporturile din Coreea de Sud spre Rusia au reprezentat aproape o treime, sau circa 31%, din importurile de combustibil ale regimului de la Moscova în luna august.

Oficialul ucrainean precizat că trei dintre cele șapte petroliere utilizate pentru transportul acestor produse se aflau sub sancțiunile impuse de țările occidentale.

Relațiile dintre Kiev și Seul, tensionate de declarațiile lui Zelenski la ONU

Noile acuzații au loc pe fondul tensiunilor în creștere dintre Kiev și Seul. Zelenski a dezvăluit luna trecută, în timpul unui discurs la ONU, că doi soldați nord-coreeni capturați în timp ce luptau alături de forțele ruse au fost trimiși de Ucraina în Coreea de Sud.

Scandalizat de dezvăluire, Seulul a cerut Ucrainei să-și ceară scuze și l-a convocat pe ambasadorul ucrainean. Guvernul sud-coreean susține că președintele ucrainean a încălcat un acord de confidențialitate și a amenințat că va lua "alte măsuri", fără a preciza care ar putea fi acestea, dacă Ucraina refuză să își prezinte oficial scuze.

Zelenski a negat că Ucraina ar fi încălcat un acord de confidențialitate în legătură cu transferul soldaților nord-coreeni. Ministrul său de Externe, Andrii Sîbiga, a descris incidentul drept o "neînțelegere diplomatică".

Coreea de Sud face parte dintr-o coaliție de țări care au înăsprit controlul asupra exporturilor către Rusia și aliatul său, Belarus, după invazia Moscovei în Ucraina în 2022, iar dezvăluirile din The Guardian pun autoritățile de la Seul într-o poziție delicată, notează presa internațională.