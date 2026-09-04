Premierul pro-rus din Bulgaria spune că Moscova a atacat cu drone la Leipzig drept răzbunare pentru ajutorul dat Ucrainei de Occident

Regimul de la Kremlin a transmis că a observat schimbarea de ton de la Sofia de când a venit la putere Rumen Radev. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a estimat, într-o declarație făcută vineri, că atacul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig, atribuit Rusiei de Guvernul de la Berlin, reprezintă o reacție a Moscovei la sprijinul militar al Occidentului pentru Ucraina, relatează Kyiv Independent.

„La ce ne putem aștepta când atacăm... o altă țară cu armele noastre cu rază lungă de acțiune? Va sta această țară (Rusia, n.r.) deoparte sau va răspunde?”, a spus Radev în Parlamentul de la Sofia.

Kyiv Independent reamintește că nicio țară occidentală nu a atacat Rusia cu arme, fie ele cu rază lungă de acțiune sau de altă natură. Este însă adevărat că mai multe state au furnizat Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, pentru a o ajuta să se apere împotriva invaziei rusești

Rumen Radev a caracterizat în repetate rânduri trimiterea de arme cu rază lungă de acțiune din Europa către Ucraina drept „un act imprudent” și a acuzat statele occidentale de instigare la război.

„'Occidentul colectiv' încearcă să obțină o victorie convențională asupra Rusiei, fără a ține cont de faptul că este cea mai mare putere nucleară și nu putem rezista armelor sale hipersonice”, a mai spus premierul bulgar, folosind aceeași expresie - 'Occidentul colectiv' - utilizată frecvent de președintele rus Vladimir Putin.

„Europa trebuie să înceapă, în sfârșit, să calculeze riscul și să se așeze la masa negocierilor cât mai curând posibil, deoarece acest război își extinde sfera de aplicare, iar riscul crește pe zi ce trece”, a conchis liderul bulgar.

Germania acuză oficial Rusia pentru atacul din Leipzig

Aliații europeni și NATO ai Ucrainei au purtat numeroase discuții la începutul anului despre negocierile de pace cu Rusia, dar toate s-au finalizat cu aceeași concluzie: Moscova nu este încă interesată să încheie războiul împotriva Ucrainei.

Săptămâna aceasta, Berlinul a acuzat în premieră, în mod oficial, Rusia pentru incidentul cu dronă de la Leipzig, îndreptat împotriva unei aeronave ucrainene.

„Nu vom permite ca atacurile Rusiei să ne divizeze sau să ne intimideze”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul. El a anunțat în același timp mai multe contramăsuri împotriva Moscovei.

Kremlinul a negat responsabilitatea și a acuzat Germania de escaladarea tensiunilor.

Premierul bulgar are o lungă istorie de acte și declarații pro-Rusia

În acest scandal, Rumen Radev s-a poziționat formal de partea Germaniei, numind acest stat „cel mai mare și cel mai apropiat aliat al nostru”.

El are, pe de altă parte, un lung istoric de acte simpatie față de Rusia, amintește Kyiv Independent.

După demisia din funcția de președinte, Radev a condus noul său partid spre victorie în alegerile parlamentare din aprilie. A doua zi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a lăudat pe Radev pentru mesajele pro-ruse și pentru „disponibilitatea de a rezolva problemele printr-un dialog pragmatic cu Federația Rusă”.

În iunie, Radev a blocat o încercare a Uniunii Europene de a impune sancțiuni șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriahul Kirill.

În iulie, premierul bulgar a retras țara din Coaliția Voluntarilor, un grup de peste 30 de state care lucrează la elaborarea de garanții de securitate pentru Ucraina, în perspectiva unei încetări a războiului.