De ce l-a ales generația Z din Bulgaria pe Rumen Radev. Explicația unui vot surprinzător

Coaliția „Bulgaria Progresistă”, condusă de Rumen Radev, a reușit duminică ceva ce nicio altă forță politică din Bulgaria nu a mai făcut de ani buni: a mobilizat masiv votul tinerilor. Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, 34% dintre bulgarii cu vârste între 18 și 30 de ani au votat pentru proiectul lui Radev, ceea ce l-a făcut opțiunea clară a acestei generații. PP-DB, coaliția reformistă pro-europeană, s-a clasat pe locul al doilea, cu 22% din voturile tinerilor, iar GERB, partidul lui Boyko Borissov, a rămas mult în urmă, cu 14%, scrie Novinite.

La fel de importantă a fost și creșterea prezenței la vot. Aproape două treimi, adică 67%, dintre cei care nu participaseră la alegerile parlamentare anterioare au votat acum pentru Bulgaria Progresistă. Mulți nu mai votaseră de ani întregi, iar unii nu votaseră niciodată.

În ultimele luni, presa occidentală a prezentat constant aceeași imagine despre Radev. Reuters l-a numit „fost președinte pro-rus”. New York Times a scris că și-a construit această reputație prin declarațiile și pozițiile sale din cei nouă ani de mandat. AFP a remarcat sprijinul său pentru reluarea dialogului cu Moscova și opoziția față de trimiterea de arme în Ucraina. Politico l-a inclus printre posibilii lideri care ar putea prelua în Uniunea Europeană rolul de „factor destabilizator” asociat lui Viktor Orban.

Și totuși, în ziua alegerilor, zeci de mii de tineri bulgari, tocmai generația cea mai apropiată de Europa, cea care vorbește cel mai bine engleză și urmărește cel mai atent presa occidentală, au votat pentru el.

Pe 1 decembrie 2025, Bulgaria a asistat la cea mai mare mobilizare populară de după anii 1990. Între 50.000 și 100.000 de oameni au ieșit în stradă la Sofia, iar alte zeci de mii au protestat în Plovdiv, Varna, Burgas și în multe alte orașe. În mijlocul mulțimii se remarcau două bannere uriașe: „VINE GENERAȚIA Z” și „Tânăra Bulgarie fără mafie”. Alte pancarte purtau mesaje directe și emoționante: „Generația Z vine pentru voi”, „Dați-ne un motiv să rămânem” și mai ales „Delian, Boyko, Generația Z vă retrage”.

Scânteia imediată a fost proiectul de buget pentru 2026, prin care guvernul majora salariile angajaților de stat, dar punea o povară mai mare pe sectorul privat, prin contribuții sociale mai mari și dublarea impozitului pe dividende. Dar a reduce protestele la o simplă revoltă împotriva bugetului ar însemna să ignori adevărata lor cauză. Așa cum a spus Martin Atanassov, un licean de 18 ani prezent la demonstrații, „bugetul a fost motivul protestului, dar cauza principală este că nu vedem nicio perspectivă de a rămâne în Bulgaria, de a începe o afacere sau de a întemeia o familie”.

Mișcarea nu a fost organizată de partide tradiționale, ci prin TikTok și Instagram. Tinerii s-au mobilizat în spații digitale care ocoleau complet presa apropiată de stat. Influencerii au ajuns, în practică, să joace rolul unor formatori de opinie. Andrea Banda Banda, creatoare de conținut pe Instagram, cu aproape 100.000 de urmăritori, a explicat acest lucru simplu: „Nu-ți poți permite să nu vorbești despre politică atunci când atât de mulți oameni se identifică cu tine. În mod ideal, e mai bine să citești o analiză lungă, dar meme-urile sunt o cale foarte rapidă de a transmite o idee.”

Ceea ce a făcut această mișcare cu adevărat neobișnuită nu a fost doar amploarea ei, ci și cine a participat. Tinerii lipsiseră aproape complet din marile proteste politice bulgare mai bine de un deceniu. Ultima mobilizare semnificativă a adolescenților și studenților avusese loc în 2013-2014. În cei 12 ani care au urmat, între 600.000 și 700.000 de noi alegători au ajuns la vârsta votului, o schimbare demografică majoră pentru scena politică din Bulgaria.

Protestele și-au atins scopul imediat: guvernul a retras bugetul controversat. Dar mișcarea nu s-a stins. Din contră, s-a extins și a început să vizeze nu doar o măsură punctuală, ci întregul sistem de guvernare. Până la mijlocul lui decembrie, guvernul căzuse. A fost pentru prima dată în Europa când o mișcare de protest condusă de Generația Z a forțat demisia unui prim-ministru aflat în funcție.

Împotriva cui a votat, de fapt, Generația Z

Pentru a înțelege de ce atât de mulți tineri bulgari l-au susținut pe Radev, trebuie înțeles mai întâi împotriva cui au votat.

În centrul sistemului pe care Generația Z a vrut să-l dărâme se află doi oameni: Boyko Borissov și Delyan Peevski. Borissov, fost bodyguard și pompier, a dominat politica bulgară din 2009 și a avut trei mandate de prim-ministru. Peevski, un oligarh sancționat de Statele Unite prin legea Magnitsky și de Regatul Unit pentru corupție și influență asupra unor instituții importante din Bulgaria, este văzut de mulți drept omul puternic din umbră al mai multor guverne.

Relația dintre ei este descrisă ca fiind de interes reciproc. După cum a rezumat un lider al opoziției, Peevski îl protejează pe Borissov de anchete, iar Borissov îi oferă lui Peevski legitimitate politică.

Pentru tinerii bulgari, acest sistem nu este ceva abstract. El explică de ce aproape 75% dintre ei iau în calcul emigrarea. El explică și de ce Bulgaria se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în clasamentul Transparency International privind percepția corupției. Pe scurt, așa cum arată o analiză, principala cerere politică a Generației Z este „sfârșitul corupției”.

Datele sociologice confirmă această schimbare de atitudine. Un sondaj în rândul tinerilor între 14 și 29 de ani arată că interesul lor pentru politică s-a triplat, de la 7% în 2018 la 21% în 2025. După ani de apatie, cei mai tineri alegători din Bulgaria s-au activat. Și nu voiau reforme lente, ci o schimbare radicală.

De ce Radev, în ciuda tuturor criticilor

Aici se lovește narațiunea occidentală, „Radev este pro-rus, deci tinerii bulgari nu l-ar susține”, de realitatea din Bulgaria.

În primul rând, Radev a respins această etichetă. Întrebat despre presa internațională care îl descrie astfel, el a răspuns: „Nu văd ce este pro-rusesc în poziția mea. Poziția mea este în întregime pro-bulgară.” El a respins aceste articole drept opinii venite de la persoane fără profil public, care publică astfel de texte fără răspundere. Despre Crimeea, a spus: „Cred că este o poziție realistă.”

Mai important însă este faptul că mesajul său politic s-a suprapus direct peste nemulțumirile care au scos Generația Z în stradă. Radev a descris Bulgaria nu ca pe o țară săracă, ci ca pe una „prost gestionată și jefuită”, dând vina pe „cercurile oligarhice și guvernarea ineficientă”. Întrebat ce înseamnă pentru el „modelul oligarhic”, a răspuns fără ezitare: „Cei mai importanți reprezentanți ai unui astfel de model sunt Peevski și Borissov.”

Practic, aceasta a fost o declarație directă de război împotriva exact aceluiași sistem împotriva căruia Generația Z protestase în decembrie. În timp ce presa occidentală se concentra pe poziția sa față de Ucraina, Radev mergea în orașe precum Blagoevgrad și discuta cu tinerii despre educație, cultură și sport — teme locale, concrete, care le influențează viața mult mai mult decât marile jocuri geopolitice.

Un element decisiv a fost și faptul că Radev s-a prezentat ca omul care ar putea face, în sfârșit, ceea ce ani de proteste și șapte alegeri anterioare nu reușiseră: să rupă axa Borissov-Peevski. El a cerut o prezență la vot de 80%, invocând exemplul Ungariei. „Îi vom elimina pentru totdeauna pe Borissov și Peevski de pe scena politică”, le-a spus susținătorilor la Asenovgrad.

Mesajul a prins tocmai pentru că se potrivea cu ceea ce Generația Z arătase deja că vrea. Protestele din decembrie au demonstrat că tinerii sunt gata să iasă în stradă. Alegerile le-au oferit ocazia să ducă această energie și în cabina de vot. Iar Radev, în ciuda ambiguităților sale în politica externă, a fost singurul candidat care a promis că va demonta sistemul, nu doar că îl va administra.

Diviziunea din interiorul Generației Z

Ar fi totuși greșit să se spună că toți tinerii bulgari l-au susținut pe Radev. Datele arată clar că și în interiorul acestei generații există o divizare serioasă.

Anna Bodakova, o absolventă de sociologie de 23 de ani a Universității din Sofia, care a participat la protestele din decembrie, a ales alt drum. Ea a candidat pentru PP-DB, coaliția reformistă pro-europeană. „Protestul este doar jumătate din muncă”, a spus ea. „Cred cu tărie în republica parlamentară. Cred în procesul democratic. Vreau să transform ceea ce s-a exprimat în protest în legi și reguli.”

Aleksandar Tanev, student la drept, în vârstă de 22 de ani, s-a arătat și el sceptic față de imaginea lui Radev ca figură antisistem. În opinia lui, Radev „face parte din același model” și „a avut ocazia, prin guvernele interimare, să lupte cu această mafie”, dar nu a făcut-o.

Dimitar Keranov, cercetător bulgar la German Marshall Fund, a remarcat că votanții au fost „în mare împărțiți pe linii generaționale” și că Radev „reprezintă același status quo pe care tinerii bulgari ar vrea să-l vadă desființat”.

Aceste critici sunt reale și au greutate. Radev a fost președinte timp de nouă ani. A condus, prin intermediul mandatelor sale, guverne interimare care ar fi putut lua măsuri anticorupție mai dure. Iar „ambivalența sa strategică” față de Rusia există. Pentru unii tineri bulgari, în special pentru cei 22% care au votat PP-DB, acest lucru a fost suficient pentru a-l respinge.

Dar pentru cei 34% care au ales Bulgaria Progresistă, calculul a fost altul. Ei nu au votat în primul rând pentru o direcție geopolitică, ci împotriva celor pe care îi consideră responsabili pentru furtul viitorului lor. Dacă asta însemna să accepte un candidat cu poziții externe care le provocau disconfort, au fost gata să plătească acest preț.

Ce urmează

Rezultatul alegerilor nu rezolvă tensiunile din interiorul Generației Z și nici pe cele din societatea bulgară. Radev a câștigat, dar nu are majoritate. Va avea nevoie de parteneri de coaliție. Iar chiar partidele împotriva cărora a făcut campanie, GERB și DPS, ar putea ajunge să joace un rol esențial în formarea guvernului.

Tinerii care au mers la vot în număr record pe 19 aprilie nu au fost de acord asupra soluției. Dar au fost de acord asupra problemei: un sistem politic care i-a dezamăgit, dominat de figuri care și-au depășit demult termenul politic, într-o țară în care aproape trei sferturi din generația lor văd emigrarea drept singura variantă de viitor.

Faptul că presa occidentală s-a concentrat mai ales pe poziția lui Radev față de Rusia, deși are o bază reală, a ratat povestea mai profundă. Pentru Generația Z, aceste alegeri nu au fost în primul rând despre Moscova sau Bruxelles. Au fost despre Sofia. Despre întrebarea dacă țara în care au crescut poate deveni, în sfârșit, un loc în care merită să rămână.

Martin Atanassov, tânărul de 18 ani care a protestat în decembrie și care a primit premiul local „Trezitorul Anului” pentru activismul său, a rezumat cel mai bine acest sentiment: „Nemulțumirea internă a Generației Z începe să se transforme în acțiune. Există speranță. Depinde de noi să o protejăm.”