Alegeri anticipate în Bulgaria. Fostul președinte Rumen Radev cere mobilizare masivă împotriva votului cumpărat

Prezența la vot la alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria continuă să crească constant pe parcursul zilei. Până la ora 13:30, participarea ajunsese la 22,7%, conform datelor sociologice de la Market LINKS, raportate de bTV. Doar o jumătate de oră mai târziu, prezența la vot a crescut în continuare la 25,9% până la ora 14:00, conform datelor obținute din sondajele făcute la ieșirea de la urne.
Cifrele indică o creștere bruscă a implicării alegătorilor în comparație cu alegerile anterioare. În aceeași etapă a zilei alegerilor din 2024, mai puțin de 20% dintre alegătorii eligibili își exprimaseră votul. Sociologii sugerează că mobilizarea puternică de astăzi de la începutul zilei s-ar putea traduce într-o prezență generală record la vot, care ar putea depăși pragul de 50% până la sfârșitul zilei.
Rumen Radev cere mobilizare masivă împotriva votului cumpăratPublicat acum 45 minute
Prezenţa la vot în alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria a ajuns la 17,7% la ora 12:00, potrivit datelor provizorii ale numărătorii paralele realizate de agenţia sociologică Trend şi prezentate de postul NOVA, transmite Novinite.
Nivelul este mai ridicat decât la scrutinul parlamentar din toamna anului 2024, când la aceeaşi oră participarea era de aproximativ 14%, ceea ce sugerează o mobilizare mai puternică a alegătorilor în prima parte a zilei şi posibilitatea unei prezenţe finale mai mari.
Secţiile de votare din întreaga ţară s-au deschis la ora 7:00, iar potrivit Comisiei Electorale Centrale aproximativ 6,6 milioane de cetăţeni au drept de vot. Alegătorii pot vota fie cu buletin de vot pe hârtie, fie folosind maşinile de vot.
Scrutinul urmează să se încheie la ora 20:00, însă votarea poate fi prelungită până la ora 21:00 în secţiile unde există încă alegători la coadă.
Liderul formaţiunii Progressive Bulgaria, Rumen Radev, a făcut apel la o participare masivă la vot, atât din partea cetăţenilor din ţară, cât şi a celor din diaspora.
„Fiecare cetăţean bulgar, toţi compatrioţii noştri din străinătate, să iasă la vot. Aceasta este singura cale de a îneca voturile cumpărate într-o mare de voturi libere şi de a ne lua ţara înapoi”, a declarat Radev după ce şi-a exprimat votul.
El a spus că Bulgaria are „o şansă istorică” de a rupe definitiv cu ceea ce a numit „modelul oligarhic Peevski–Borissov”, afirmând că momentul actual ar putea aduce o schimbare majoră a sistemului politic.
Radev a votat folosind o maşină de vot, iar procesul electoral s-a desfăşurat până la prânz fără incidente majore în majoritatea secţiilor de votare, unde autorităţile au raportat o creştere graduală a participării alegătorilor pe parcursul dimineţii.
Rumen Radev este considerat unul dintre principalii favoriţi ai scrutinului, sondajele de opinie indicând că formaţiunea sa ar putea obţine cel mai mare număr de voturi, deşi nu este sigur dacă va avea o majoritate suficientă pentru a guverna singură
Alegerile din Bulgaria au început cu haosPublicat acum 48 minute
Votul pentru noul Parmanent din Bulgaria a început cu incidente serioase, semnalate încă de la primele ore ale dimineții de duminică. Zeci de membri ai comisiilor de votare nu au mai ajuns la secție, iar sistemele tehnice s-au defectat în unele zone. Prin urmare, votarea a început cu întârziere.
Ultimele sondaje realizate de scrutin plasează pe primul loc formațiunea Bulgaria Progresistă, condusă de Rumen Radev, fost președinte al țării. Mulți îl consideră antieuropean, pe cale să preia locul lui Viktor Orban, ca aliat al Moscovei în inima Europei.
Zeci de membri ai secțiilor de votare au absentat la deschiderea procesului electoral
Așa cum presa bulgară a relatat, în două orașe votul a fost marcat de incidente.
„În Haskovo, mai mult de 30 de persoane din personalul secțiilor de votare, inclusiv președinți ai secțiilor, nu s-au prezentat la lucru. Au apărut, de asemenea, probleme cu tabletele utilizate în procesul electoral.
Aproximativ 10 dintre aceste dispozitive nu au funcționat. Specialiștii se află acum în secțiile cu probleme și încearcă să le facă să meargă. Probleme similare au fost raportate în Kardzali, unde aproximativ 20 de membri ai secțiiilor au absentat la deschiderea votului.
A fost necesară o restructurare urgentă a componenței personalului angrenat în procesul electoral, motiv pentru care unele secții s-au deschis cu întârziere pentru public.
Secțiile de vot se închid la ora 20.
Bulgaria se confruntă cu o criză politică devenită cronică în ultimii ani. La sfârșitul anului trecut, premierul a demisionat în urma unor proteste de amploare declanșate de corupție și de forma bugetului.
Un „nou Orban” își face încălzirea în Bulgaria: Fostul pilot de MiG-29 Rumen Radev, actualul favorit al alegerilor generale de la SofiaPublicat acum 50 minute
Rusia și-a pierdut un aliat important în UE, după înfrângerea clară a lui Viktor Orban la alegerile parlamentare ungare de duminica trecută, dar poate câștiga unul nou, la doar o săptămână distanță: un alt lider pro-Moscova e pe cale să apară acum pe un val de popularitate în Bulgaria, unde pe 19 aprilie sunt programate alegeri generale. Presa ucraineană subliniază cu îngrijorare opoziția pe care candidatul Rumen Radev, favoritul principal al alegerilor bulgare, a manifestat-o față de ajutorul militar acordat Kievului și sancțiunilor impuse Moscovei.
Până acum, Ungaria lui Orban a arătat cum poate un singur stat UE să-și impună dreptul de veto pentru a bloca deciziile Uniunii referitoare la ajutorul financiar acordat Ucrainei - cum a fost cazul blocării în februarie a împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.
După două mandate de președinte, Rumen Radev a demisionat din fruntea statului bulgar în luna ianuarie, cu scopul declarat de a participa la aceste alegeri parlamentare, în fruntea formațiunii „Bulgaria Progresistă”.
În doar câteva luni, partidul a urcat rapid în sondaje. În prezent, „Bulgaria Progresistă” e cotat cu prima șansă la alegerile de duminică - al optulea astfel de scrutin electoral în ultimii 5 ani.
Practic, din 2021, Bulgaria a avut 7 premieri.
Astfel, partidul lui Radev e cotat cu 32,1% din voturi. Pe locul doi ar urma să se claseze formațiunea GERB (centru-dreapta), a fostulu premier Boiko Borisov, cu 19,4%, iar pe locul trei ar urma să se poziționeze Alianța „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” (PP-DB), cu 12%.
Este estimată o prezență la vot de 70%.
Fost pilot de MiG-29, Rumen Radev își cultivă imaginea de patriot, care nu a apucat să fie „corupt” de politică
Rumen Radev și-a construit brand-ul său politic pe baza carierei sale militare, de fost pilot de MiG-29.
În timpul candidaturii la alegerile prezidențiale din 2016 (pe care le-a și câștigat), Forțele Aeriene Bulgare i-au promovat, de altfel, acrobațiile sale aeriene de la manșa avionului de vânătoare.
În actuala campanie parlamentară, Radev revine la aceeași temă: un clip de campanie îl prezintă pe actualul lider al „Bulgariei Progresiste” în cabina unui MiG-29.
„O putere incredibilă”, comentează Rumen Radev, în respectivul clip de promovare.
După preluarea funcției de președinte în 2017, Radev a compensat lipsa de experiență politică, exploatându-și trecutul în forțele aeriene, pentru a cultiva imaginea unui patriot neînfricat, care nu a apucat să fie „corupt” de politica de partid.
În plus, el a invocat propria sa experiență în armată ca argument în favoarea ideii că Ucraina ar trebui să accepte negocierile de pace cu Rusia.
Criticii săi subliniază că, în ciuda promisiunii de a combate corupția la nivel înalt, „Bulgaria Progresistă” atrage sprijin din partea unor formațiuni cu istoric controversat de naționalism și corupție.
Assen Vassilev, liderul Alianței „Continuăm Schimbarea”, a sintetizat astfel incertitudinile legate de adevărata agendă a lui Rumen Radev: „Își dorește Bulgaria puternică într-o Europă puternică? Sau vrea o țară după modelul (Viktor) Orban, care să acționeze ca un cal troian în interiorul UE?".