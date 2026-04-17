Fostul președinte Rumen Radev și noul său partid au prima șansă în alegerile de duminică din Bulgaria. Este al 8-lea scrutin în 5 ani

1 minut de citit Publicat la 09:48 17 Apr 2026 Modificat la 10:22 17 Apr 2026

Formațiunea politică „Bulgaria Progresistă”, lansată luna trecută de fostul președinte bulgar Rumen Radev, va obține cel mai mare scor la alegerile parlamentare din 19 aprilie, arată un sondaj realizat de Centrul pentru Analiză și Marketing, citat de agenția Novinite.

Sondajul creditează partidul lui Radev cu un sprijin de 32,1% în rândul alegătorilor hotărâți.

Acest lucru s-ar traduce prin 90 de locuri în viitoarea Adunare Națională de la Sofia.

Pe locul doi s-ar clasa formațiunea GERB (centru-dreapta), a fostului premier Boiko Borisov, cu 19,4% și 55 de mandate.

Peste 70% dintre bulgari spun că vor merge la vot

Alianța „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” (PP-DB) s-ar poziționa pe locul trei, cu 12% și aproximativ 34 de parlamentari.

Urmează Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS) cu 11,2% și 31 de mandate, partidul „Renașterea” (7% și 20 de parlamentari) și Partidul Socialist Bulgar, BSP, (4,2% și 10 mandate).

În ceea ce privește participarea la scrutin, 54,1% dintre respondenți declară că vor merge la urne și că și-au ales deja un partid.

Alți 17,3% intenționează să participe, dar rămân nehotărâți.

11,3% spun că sunt încă nesiguri dacă vor merge la vot, 15,6% afirmă că nu vor vota, iar 1,8% nu au dat un răspuns.

După opt runde de alegeri în cinci ani, bulgarii vor un guvern stabil

Întrucât niciun partid nu va obține majoritatea absolută, un viitor guvern va trebui să fie decis în urma unor negocieri între formațiunile din noul parlament.

54,6% dintre toți alegătorii eligibili și 63,2% dintre cei care intenționează să voteze consideră că ar trebui format un cabinet stabil, chiar dacă acest lucru necesită „compromisuri serioase”, în timp ce 24,8% acceptă ideea de noi alegeri dacă se depășesc „liniile roșii” ale partidului pe care-l susțin.

Doar 33,4% dintre toți respondenții cred că viitorul legislativ va reuși să voteze un nou guvern.

Sondajul a fost realizat între 3 și 14 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.011 cetățeni adulți bulgari, prin interviuri față în față efectuate la domiciliile respondenților.

Studiul are o eroare statistică maximă de 3,1% la un nivel de încredere de 95%.