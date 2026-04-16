Pilotul de vânătoare Rumen Radev încearcă să spargă blocajul politic din Bulgaria. "Dacă nu îi iese Guvernul, pierde portanța și pică"

Publicat la 23:35 16 Apr 2026

Fostul președinte bulgar Rumen Radev este pe cale să câștige alegerile generale din țara sa cu partidul său nou înființat, "Bulgaria Progresisiă". Foto: Getty Images

Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei și fost șef al forțelor aeriene din țară, se profilează drept câștigător al apropiatelor alegeri generale cu partidul său recent înființat, scrie Politico.

Radev pare să-i fi convins pe bulgari cu promisiunea de a combate omniprezentul "stat mafiot", care subminează cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, adaugă publicația citată.

Zguduit de crize politice cronice și slăbit de coaliții fragile, statul balcanic cu 6,7 milioane de locuitori a devenit în ultimii ani aproape imposibil de guvernat.

Din 2021, la Sofia s-au perindat șapte prim-miniștri și niciunul nu și-a dus mandatul până la capăt.

Scrutinul de duminică este fi al optulea organizat în cinci ani.

Rămâne neclar deocamdată dacă Radev, fost pilot pe avioane de vânătoare pe MiG-29 și profilat drept un sceptic față de sprijinul pentru Ucraina și față de aderarea Bulgariei la zona euro, va reuși să depășească blocajul politic în care se află țara.

Partidul lui Radev, cotat cu 31% la alegerile de duminică

Potrivit agregatorului de sondaje Politico, mișcarea recent înființată de Radev, numită "Bulgaria Progresistă", ar urma să obțină 31% din voturi.

Asta înseamnă că, deși potențial câștigător, Radev se va confrunta cu aceleași dificultăți ca și predecesorii săi în demersul de a forma o coaliție de guvernare stabilă.

În plus, agenda sa politică este considerată ambiguă, iar Bruxelles-ul are motive de prudență.

Radev a adoptat poziții aliniate Kremlinului în privința Ucrainei și a sugerat că și-ar dori importuri de petrol rusesc.

Criticii săi subliniază că, în ciuda promisiunii de a combate corupția la nivel înalt, "Bulgaria Progresistă" atrage sprijin din partea unor formațiuni cu istoric controversat de naționalism și corupție.

Liderul opoziției de centru, Assen Vassilev, de la partidul "Continuăm Schimbarea", a sintetizat astfel incertitudinile legate de adevărata agendă a lui Rumen Radev: "Își dorește Bulgaria puternică într-o Europă puternică? Sau vrea o țară după modelul (Viktor) Orban, care să acționeze ca un cal troian în interiorul UE?"

Rumen Radev se promovează de la manșa unui MiG-29

Rumen Radev și-a construit brandul politic valorificându-și cariera de pilot militar.

Înainte de candidatura la președinție în 2016, departamentul de PR al Forțelor aeriene bulgare i-a promovat intens acrobațiile spectaculoase în cadrul unui show aerian.

În campania actuală, Radev se promovează cu un videoclip care îl arată în cabina unui MiG-29, în timp ce decolează.

"O putere incredibilă", spune el.

După preluarea funcției de președinte în 2017, Radev a compensat rapid lipsa de experiență politică, exploatându-și trecutul în forțele aeriene pentru a cultiva imaginea unui patriot neînfricat, care nu a apucat să fie corupt de politica de partid.

În plus, el invocă propria pregătire militară atunci când afirmă că Ucraina ar trebui să negocieze pacea cu Rusia.

Momentul său de vârf în politică a venit în 2020, în timpul unui scandal major care a pornit de la influența oligarhilor asupra procurorilor.

Radev s-a declarat dușmanul oligarhilor

Scandalul a declanșat proteste de stradă ample și l-a ajutat pe Radev să devină cel mai popular politician din țară.

La momentul respectiv, procurorii au percheziționat birourile prezidențiale și i-au reținut pe doi dintre colaboratorii săi, incident care i-a consolidat imaginea de luptător împotriva capturării statului.

Pe fondul creșterii furiei publice, într-o coregrafie politică de succes, Radev a ieșit în fața mulțimii cu pumnul ridicat, denunțând corupția și cerând "mafiei" să plece de la putere.

Lupta împotriva corupției este tema centrală a campaniei din acest an, iar promisiunea sa definitorie este "răsturnarea oligarhiei".

"Oligarhia este adânc înrădăcinată în viața socială și economică a țării. Este o piramidă care drenează sistematic societatea (de resurse), asigurându-și impunitatea prin controlul instituțiilor, partidelor, alegerilor, presei și mediului de afaceri. Atât timp cât acest model nu este demontat, orice formă de guvernare este sortită eșecului", spunea el, luna trecută, la Sofia, susținătorilor săi.

În scrutinul general, Radev și partidul său se confruntă cu două figuri dominante ale politicii bulgare: Boiko Borisov, fost prim-ministru, și Delian Peevski, liderul partidului DPS – Nou Început.

Politicienii din opoziție îi acuză pe amândoi că ar fi piloni ai sistemului oligarhic din umbră, acuzații pe care cei doi le resping.

De la președinte la potențial prim-ministru, cu un partid lansat în luna martie

Deși ani la rând s-a speculat că va candida pentru funcția de prim-ministru, Radev și-a lansat oficial proiectul "Bulgaria Progresistă" abia în martie, anul acesta.

Chiar dacă fostul președinte nu conduce în mod formal partidul, el este, fără îndoială, figura sa centrală.

Mișcarea reunește un amestec pestriț de aliați și transfugi politici cu vechime sau debutanți, dar și foști militari și sportivi.

"Fața lui este peste tot, ceea ce probabil contează, pentru că nimeni altcineva nu este recognoscibil", remarcă Dimitar Becev, cercetător la Carnegie Europe.

"Bulgaria Progresistă" a atras susținători din zone foarte diferite.

Sondajele arată că a câștigat o parte din electoratul partidului naționalist pro-rus "Renașterea".

Ahmed Dogan, fondatorul Partidului minorității turce, și-a exprimat sprijinul pentru mișcarea lui Radev, iar formațiunea naționalistă VMRO și-a anunțat susținerea oficială pentru "Bulgaria Progresistă".

Potrivit Politico, programul noului partid oferă puține detalii concrete, iar Radev nu și-a poziționat clar formațiunea.

Spre exemplu, politicile sale economice combină elemente de stânga și de dreapta.

În ultimele săptămâni, Radev a făcut campanie în întreaga țară, echipa sa publicând imagini cu săli pline și susținători entuziaști.

Însă fostul președinte a acordat doar două interviuri: unul, televiziunii publice, și altul, pentru un canal YouTube cunoscut pentru promovarea dezinformării și a narativelor pro-ruse.

Politico menționează că echipa de consilieri ai lui Radev a refuzat un interviu pentru această publicație internațională.

Radev preferă să rămână evaziv în anumite chestiuni

"Strategia lui este să rămână cât mai vag, astfel încât alegătorii să audă ce doresc ei. (Radev) aruncă o plasă politică largă, încercând să atragă alegători atât de stânga, cât și de dreapta. Încearcă să joace pe toate fronturile", explică Boriana Dimitrova, de la agenția de sondare Alpha Research.

Această abordare ar putea aduce voturi, dar există riscul să se întoarcă împotriva lui, odată ajuns la putere.

Dimitrova îl descrie pe Rudev drept "o figură paradoxală", mai degrabă polarizant decât unificator și, din calitatea de posibil premier, "un omnivor politic, fără claritate în privința principiilor sau soluțiilor."

Deși și-a temperat retorica pro-rusă în campanie, Radev a recidivat în mai multe rânduri, inclusiv în discuțiile despre necesitatea petrolului rusesc ieftin.

Când guvernul interimar a decis la finalul lunii martie să semneze un acord de cooperare pe 10 ani cu Ucraina, Radev l-a criticat dur, acuzând executivul că "împinge țara în război".

Coalițiile rămân complicate în Bulgaria

Apropiații lui Radev au descris intrarea acestuia în cursa electorală drept un "tsunami politic" și au vorbit despre planurile de a obține cel puțin 120 din cele 240 de locuri din Parlament.

Sondajele indică însă un rezultat mai modest, iar întrebarea dificilă este ce se întâmplă dacă nu va obține majoritatea.

Coaliția reformistă alcătuită din formațiunea "Continuăm Schimbarea” și alianța "Bulgaria Democrată" ar putea fi un partener natural în lupta anticorupție.

Totuși, divergențele privind războiul din Ucraina și retorica pro-rusă a lui Radev ar putea fi greu de acceptat pentru susținătorii coaliției.

O orientare bruscă spre Moscova ar putea, de asemenea, fractura orice coaliție și tensiona relațiile Bulgariei cu UE și NATO.

Dacă se va forma, totuși, o coaliție pro-occidentală, Radev ar putea evita să se pronunțe în legătură cu Ucraina, lăsându-și aliații să gestioneze politica față de Rusia.

Ar exista și varianta ipotetică a unui guvern minoritar, bazat pe alianțe "variabile", în funcție de dosar, însă asta ar presupune o abilitate considerabilă.

"Vom vedea dacă o are", a punctat Boriana Dimitrova.

Dacă Radev nu reușește să formeze un guvern, popularitatea sa se va evapora rapid

Dacă Radev va câștiga scrutinul de duminică, dar nu va reuși să formeze un guvern, costurile politice vor fi mari.

Analiștii avertizează că aura sa de "salvator" se va risipi rapid.

"Nu va mai avea aura outsiderului, a celui venit din afara sistemului politic", subliniază Dimitar Becev.

Bulgaria a mai văzut acest scenariu: apare un salvator, eșuează la guvernare și își pierde rapid avantajul.

Rumen Radev știe probabil mai bine decât oricine ce se întâmplă atunci când un avion își pierde portanța la mare altitudine - se prăbușește, conchide Politico.